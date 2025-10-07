張信哲紐約開唱遇大遊行走路上班 巡演「一週一城市」 萬人要同行

張信哲中秋前夕在麥迪遜花園廣場開唱，有粉絲趁著浪漫氛圍求婚成功。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲於美東時間10月4日在紐約麥迪遜花園廣場舉辦「未來式Our Story」世界巡演，宣布接下來將以「一週一城市」節奏橫掃全球，感性說：「希望見到大家，一起唱響屬於我們的故事。」演出結束後更有粉絲在網路分享求婚成功的訊息，雖然當下他未察覺，但得知後開心送上祝福：「好個月圓人團圓，千里共嬋娟啊！」

當晚張信哲元氣滿滿登場，幽默分享：「今天從飯店走到場館來，因為外面有大遊行，這是我第一次『走路上班』，真的很特別！」唱完《做你的男人》後，有男粉絲大喊「一路陪你到紐約」，張信哲笑回：「那有人要陪我到波士頓嗎？」台下萬人大喊「要！」掀起高潮。

張信哲接下來將以「一週一城市」的節奏巡迴全球。（潮水音樂提供）

演唱中段氣氛越趨熱烈，當他唱到《就懂了》時，天花板撒下數十個彩球，張信哲邊唱邊互動，甚至俏皮的拍球回送給觀眾；壓軸曲《難以抗拒你容顏》時，大螢幕則播放他在紐約街頭的旅行畫面，偶遇了彩虹，他說：「是不是以為是key上去的彩虹？那天真的超幸運！」

而紐約站最大「驚」喜，出現在安可「加班曲」《直覺》登場時，張信哲忘情將麥克風遞給一名男粉絲，未料對方一開口「破音」，讓全場笑翻，氣氛瞬間從浪漫轉為爆笑。獲金音獎肯定的「電豎琴女王」蘇珮卿旅居曼哈頓，也帶著老公Cody、兒子KK前來朝聖偶像的演唱會。

