自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張信哲紐約開唱遇大遊行走路上班 巡演「一週一城市」 萬人要同行

張信哲中秋前夕在麥迪遜花園廣場開唱，有粉絲趁著浪漫氛圍求婚成功。（潮水音樂提供）張信哲中秋前夕在麥迪遜花園廣場開唱，有粉絲趁著浪漫氛圍求婚成功。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲於美東時間10月4日在紐約麥迪遜花園廣場舉辦「未來式Our Story」世界巡演，宣布接下來將以「一週一城市」節奏橫掃全球，感性說：「希望見到大家，一起唱響屬於我們的故事。」演出結束後更有粉絲在網路分享求婚成功的訊息，雖然當下他未察覺，但得知後開心送上祝福：「好個月圓人團圓，千里共嬋娟啊！」

當晚張信哲元氣滿滿登場，幽默分享：「今天從飯店走到場館來，因為外面有大遊行，這是我第一次『走路上班』，真的很特別！」唱完《做你的男人》後，有男粉絲大喊「一路陪你到紐約」，張信哲笑回：「那有人要陪我到波士頓嗎？」台下萬人大喊「要！」掀起高潮。

張信哲接下來將以「一週一城市」的節奏巡迴全球。（潮水音樂提供）張信哲接下來將以「一週一城市」的節奏巡迴全球。（潮水音樂提供）

演唱中段氣氛越趨熱烈，當他唱到《就懂了》時，天花板撒下數十個彩球，張信哲邊唱邊互動，甚至俏皮的拍球回送給觀眾；壓軸曲《難以抗拒你容顏》時，大螢幕則播放他在紐約街頭的旅行畫面，偶遇了彩虹，他說：「是不是以為是key上去的彩虹？那天真的超幸運！」

而紐約站最大「驚」喜，出現在安可「加班曲」《直覺》登場時，張信哲忘情將麥克風遞給一名男粉絲，未料對方一開口「破音」，讓全場笑翻，氣氛瞬間從浪漫轉為爆笑。獲金音獎肯定的「電豎琴女王」蘇珮卿旅居曼哈頓，也帶著老公Cody、兒子KK前來朝聖偶像的演唱會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中