娛樂 最新消息

鼓鼓揪白安搖滾鐵玫瑰 高爾宣明年拚三鐵

鼓鼓（左）力邀師妹白安擔任共演嘉賓。
（新視紀提供）
（新視紀提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鼓鼓日前登上「2025桃園鐵玫瑰音樂節」，並邀請師妹白安擔任嘉賓，浪漫合唱《帶我去月球》，他表示：「這次也久違地和白安合作，團體配置與以往不同，整體偏搖滾，希望大家會喜歡，一起熱血過中秋連假，希望明年發片後也能再來鐵玫瑰分享新作品！」

高爾宣近來狂操體能，明年要參加三鐵比賽。（新視紀提供）高爾宣近來狂操體能，明年要參加三鐵比賽。（新視紀提供）

「2025桃園鐵玫瑰音樂節」10月4日、5日於陽光劇場登場，白安才發行了新專輯《星期八》，目前正全力準備11月1日的專場演出，搶先在活動獻唱新歌《路邊野餐》，演出卡司還有高爾宣、TRASH、陳華以及血肉果汁機。

高爾宣近來都在陪伴妻女，熱愛健身的他更狂練三鐵，為明年的比賽做準備，來到桃園演出的他笑說：「希望未來能帶家人去拉拉山採水蜜桃，來趟家庭旅行！」陳華則是帶上同門師妹、新生代歌手annbae裴安，共同呈現小編制演出。陳華近期持續創作，為明年的新專輯做準備。

