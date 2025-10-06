自由電子報
娛樂 最新消息

邱澤帶娃甜蜜療癒 力當許瑋甯神隊友

邱澤當爸後首露面，臉上藏不住好心情。（記者王文麟攝）邱澤當爸後首露面，臉上藏不住好心情。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕邱澤昨出席醫美活動，這是他當爸後首度公開在台灣露面，滿嘴育兒經，透露「小孩子只要笑一下，一切都很完美，世界變明亮了」。

邱澤、許瑋甯的長子在7月誕生，邱澤透露他們都叫兒子「寶寶」，算是個天使嬰兒，雖然還看不出兒子像爸爸還是像媽媽，不過邱澤笑說：「眉毛比較像我，現在他還有美人尖，其實我希望全部都像她（許瑋甯），連個性都像她，可愛、溫暖又貼心。」

許瑋甯懷胎十個月，夫妻倆保密到家，他回憶見到寶寶的那一刻有流出感動的淚水。現在邱澤也忙於育兒，不覺得辛苦，反而感受到更多療癒跟溫暖。邱澤也努力成為太太的神隊友，餵奶、拍嗝及換尿布都由他負責，希望太太能好好休息。

現在一家三口過日子，邱澤笑說手機裡面都是妻小的照片，容量都快不夠用了，看著孩子會忍不住迸出娃娃音，「人會變得很可愛，可愛的開關被開起來了。」

10月14日是邱澤44歲生日，被問到生日願望？邱澤回應：「我希望太太、小孩每天開開心心身體健康。」結婚4年被問到會不會舉行婚禮？邱澤點點頭露出微笑，仍有意補辦婚禮。

