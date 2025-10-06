蕭煌奇補位石頭 封阿信「大家的阿嬤」

蕭煌奇（左）和阿信互動逗趣。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今天是中秋節，由五月天領軍的「超犀利趴14」，今年在中秋連假中於高雄巨蛋連辦兩天，提前以音樂、美食豐富粉絲假期，共同迎接今天佳節來臨。

蕭煌奇（左二）大讚阿信（中）充滿智慧與愛心。（相信音樂提供）

五月天連續兩天都壓軸演出，還拿出「金排球」讓歌迷點歌，這次選唱曲目全是台語歌，包括《叫我第一名》、《OK啦》，還有相當難得演唱已有30年歷史，冠佑在Why Not時期的歌曲《無法度按捺》，讓歌迷看到有別於平常巡演的內容，首場還驚喜邀來金曲歌王蕭煌奇同台，他開玩笑說，五月天吉他手石頭這次缺席，才讓他有機會加入五月天。

阿信拿出「金排球」開放歌迷點歌。（翻攝自臉書）

蕭煌奇和五月天合唱《好不好》、《帶你去逛街》，還和阿信來一段舞蹈，蕭煌奇《阿嬤的話》經典又感人，他說很想聽阿信唱這首歌，「我的人生就沒有遺憾了！」他還「情勒」：「因為阿信就像大家的阿嬤一樣，他的人生充滿智慧、愛心、勇氣，帶領所有相信音樂、觀眾走到人生的每個角落，他就像一盞明燈照亮我們人生的世界，讓蕭煌奇有一天可以站在五月天的舞台上，可以看見全世界。」

藤岡靛很開心終於站上超犀利趴舞台表演。（相信音樂提供）

昨超犀利趴由冰球樂團打頭陣，家家、藤岡靛、麋先生、趙傳、周湯豪接力演出，日本戲劇男神藤岡靛首唱《誰是被害者2》片尾曲《In Truth》，也用中文問歌迷，有看過他戲劇和電影的舉手，絕大多數粉絲當然都看過他的作品，紛紛舉手。

藤岡靛帶來首張精選輯《Stars of the Lid》裡的歌曲，包括《History Maker》、《My Dimension》，在唱到他為告五人夯曲《好不容易》日語版填詞的《晴天》時，全場也跟著搖擺，他說：「很高興來參加犀利趴，等了好多年，真的好不容易！上次來到高雄巨蛋是當告五人演唱會嘉賓，今天他們沒來，所以我自己唱，好寂寞。」但歌迷的熱情讓他不寂寞了。

