自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭煌奇補位石頭 封阿信「大家的阿嬤」

蕭煌奇（左）和阿信互動逗趣。（相信音樂提供）蕭煌奇（左）和阿信互動逗趣。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今天是中秋節，由五月天領軍的「超犀利趴14」，今年在中秋連假中於高雄巨蛋連辦兩天，提前以音樂、美食豐富粉絲假期，共同迎接今天佳節來臨。

蕭煌奇（左二）大讚阿信（中）充滿智慧與愛心。（相信音樂提供）蕭煌奇（左二）大讚阿信（中）充滿智慧與愛心。（相信音樂提供）

五月天連續兩天都壓軸演出，還拿出「金排球」讓歌迷點歌，這次選唱曲目全是台語歌，包括《叫我第一名》、《OK啦》，還有相當難得演唱已有30年歷史，冠佑在Why Not時期的歌曲《無法度按捺》，讓歌迷看到有別於平常巡演的內容，首場還驚喜邀來金曲歌王蕭煌奇同台，他開玩笑說，五月天吉他手石頭這次缺席，才讓他有機會加入五月天。

阿信拿出「金排球」開放歌迷點歌。（翻攝自臉書）阿信拿出「金排球」開放歌迷點歌。（翻攝自臉書）

蕭煌奇和五月天合唱《好不好》、《帶你去逛街》，還和阿信來一段舞蹈，蕭煌奇《阿嬤的話》經典又感人，他說很想聽阿信唱這首歌，「我的人生就沒有遺憾了！」他還「情勒」：「因為阿信就像大家的阿嬤一樣，他的人生充滿智慧、愛心、勇氣，帶領所有相信音樂、觀眾走到人生的每個角落，他就像一盞明燈照亮我們人生的世界，讓蕭煌奇有一天可以站在五月天的舞台上，可以看見全世界。」

藤岡靛很開心終於站上超犀利趴舞台表演。（相信音樂提供）藤岡靛很開心終於站上超犀利趴舞台表演。（相信音樂提供）

昨超犀利趴由冰球樂團打頭陣，家家、藤岡靛、麋先生、趙傳、周湯豪接力演出，日本戲劇男神藤岡靛首唱《誰是被害者2》片尾曲《In Truth》，也用中文問歌迷，有看過他戲劇和電影的舉手，絕大多數粉絲當然都看過他的作品，紛紛舉手。

藤岡靛帶來首張精選輯《Stars of the Lid》裡的歌曲，包括《History Maker》、《My Dimension》，在唱到他為告五人夯曲《好不容易》日語版填詞的《晴天》時，全場也跟著搖擺，他說：「很高興來參加犀利趴，等了好多年，真的好不容易！上次來到高雄巨蛋是當告五人演唱會嘉賓，今天他們沒來，所以我自己唱，好寂寞。」但歌迷的熱情讓他不寂寞了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中