娛樂 最新消息

（人物專訪）路雲把自己搞成流浪貓 辛叡恩能過濾濁流

朴栖含（左起）、辛叡恩、路雲因合作《濁流之爭》培養出好感情，受訪時也有說有笑。（Disney+提供）朴栖含（左起）、辛叡恩、路雲因合作《濁流之爭》培養出好感情，受訪時也有說有笑。（Disney+提供）

記者廖俐惠／專訪

路雲在古裝劇《濁流之爭》中造型髒亂不堪，讓人直呼根本認不出來，他近期與辛叡恩、朴栖含及朴智煥等人接受本報專訪，透露為了飾演張是律一角，希望把自己變成像營養不良的「流浪貓」一般，因此努力調整飲食和運動，讓身形變得更加消瘦。

路雲在劇中灰頭土臉，希望自己瘦得像流浪貓一樣。（Disney+提供）路雲在劇中灰頭土臉，希望自己瘦得像流浪貓一樣。（Disney+提供）

路雲、朴智煥在前幾集飾演為五斗米折腰的勞工，不但披頭散髮有些邋遢，還得在大太陽下搬重物。路雲坦言不辛苦是騙人的，回憶起有一天拍攝到一半，朴智煥要大家休息10分鐘，結果竟是請所有人吃冰淇淋，讓路雲相當感動：「那個味道，我到現在都沒有忘記。」

相較於路雲，辛叡恩飾演聰慧且正義的崔恩，妝容服裝都沒有太誇張，她形容這是一個能把「濁流」過濾的角色，給人整潔清爽的形象。

朴智煥大熱天請大家吃冰淇淋，讓大家透心涼的同時，也暖到整個劇組的心。
（Disney+提供）

朴智煥超暖讓劇組透心涼   朴栖含難忘路雲鼓勵
　

朴栖含飾演夢想成為正直軍官的鄭天，開拍首日的動作戲收工後，他與路雲一起去超商買了啤酒，「我們一邊聊天一邊看日出，那一刻的空氣、氣味及景色，我一輩子都忘不了，而路雲那時候跟我說了一句話，我永遠記得『沒有人比你更了解鄭天』。」這一句話，讓朴栖含至今仍記憶深刻。《濁流之爭》已在Disney+上線。

