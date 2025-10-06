Matzka登郵輪當總監海上開趴 下船變身鏟子超人

Matzka（中）力邀由賴皮（右二）領軍的「國語作業簿」演出。（麗星郵輪、東南美娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民雷鬼歌王Matzka日前以「總監」身分率領「國語作業簿」登上郵輪開趴，順道歡慶43歲生日。來自台東的他，心繫花蓮洪災災情，受訪表示：「大家都盡量出錢出力，很多朋友都下去幫忙，非常感動。」他與同學已在群組排班，下船後就會前往災區幫忙，化身「鏟子超人」協助救災。

Matzka上次舉辦遊艇「雷鬼趴」大獲好評，這次改以娛樂總監身分，邀請由台灣DJ賴皮創立的中文音樂派對品牌「國語作業簿」登艇。由於現場氣氛太嗨，他也技癢演出新歌《maya remanaw別釀》的remix版本，加上多位台灣DJ播歌，台下旅客圍成一圈熱舞嗨到深夜。

請繼續往下閱讀...

Matzka（右）壓軸登台與DJ賴皮狂歡。（麗星郵輪、東南美娛樂提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

DJ賴皮笑說，團隊這次改組「海上作業簿」，攜手DJ SamuelMie、YEN、AGA接力登台，演出內容老少咸宜，自信稱：「我們在每個場域都能創造不同氛圍，上次是原住民派對，這次的音樂調性能更多元。」

Matzka招認自己就是「國語作業簿」忠實鐵粉，「希望未來能把更多台灣音樂元素融入郵輪活動。我之前都偷偷去看他們表演，連女兒都很喜歡。」賴皮也透露，因為登船表演結識Matzka與巴大雄，笑稱前輩的好酒量令人欽佩，最難忘當時一起喝酒喝到天亮的經歷。

Matzka才推出新專輯，這次出航沒辦法帶上老婆與女兒同行，但他笑說到了日本的重要任務就是要幫家人掃貨，「有既定任務要完成，包括老婆指定的電動按摩器！」外出工作不忘買禮物「安太座」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法