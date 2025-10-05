自由電子報
娛樂 最新消息

Energy嗨翻台南花園夜市！ 一秒變萬人演唱會

Energy唱進台南花園夜市，近萬名粉絲擠爆現場。（相信音樂提供）Energy唱進台南花園夜市，近萬名粉絲擠爆現場。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Energy前晚受邀擔任「台南花園夜市星期五開幕晚會」壓軸演出，以《星期五晚上》帶出高潮，夜市瞬間變成派對，舞台前也聚集許多小朋友一起「16蹲」，場面熱鬧非凡。

Energy以《Here I Am》、《馬上去》震撼開場，首次在夜市內開唱的他們，讓現場一秒變成萬人演唱會，邀請上台的粉絲除了有因《我的婆婆怎麼那麼可愛》而迷上書偉的「發貴粉」；也有小妹妹大喊「最喜歡Toro」，Toro將她公主抱轉圈再加碼起立蹲下；另一位是不笑時神情帶點殺氣的小妹妹，在和Energy合跳《微笑先生》後，被成員逗趣喊話：「現在可以笑一個吧！」成功收穫妹妹萌翻天的笑容。

Energy將於明年1月10、11日一連兩天於台北小巨蛋舉行「ALL IN全面進擊」演唱會，Toro也化身「叫賣哥」，呼籲大家趕快去買票：「現在1月10日已經售罄，1月11日還有最後一點點票！」

