娛樂 最新消息

魏嘉瑩登金龜車酷帥唱《飛》 丁噹讚歌迷熱情太招嫉

魏嘉瑩「我要把眼淚當汽水」演唱會起跑。（相映音樂提供）魏嘉瑩「我要把眼淚當汽水」演唱會起跑。（相映音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「小魏」魏嘉瑩「我要把眼淚當汽水」演唱會前晚在Legacy TERA起跑，師兄阿信擔任演出製作人，也邀請師姐丁噹站台。

面對台下整齊的尖叫聲和大合唱，丁噹幽默地說：「今天我是有接到任務來的，因為信哥（阿信）趕去高雄犀利趴，所以讓我來看現場幫小魏加油。」但是她一開場就發現不用加油，「現場的觀眾超嗨，現在我有點心生嫉妒了。」

魏嘉瑩（左）邀請丁噹擔任嘉賓，透露丁噹常暖心關懷她。（相映音樂提供）魏嘉瑩（左）邀請丁噹擔任嘉賓，透露丁噹常暖心關懷她。（相映音樂提供）

小魏以快樂奔放的《飛》開場，穿著賽車外套站在金龜車上帥氣現身，成功帶起高潮，小魏也發揮說冷笑話的功力：「準備這場演唱會我們花了十分多的精力和時間，現在很流行AI嘛，所以就從照片中一指，金龜車就來到現場了。」

丁噹與小魏帶來《我很好》與《手掌心》，小魏透露之前上節目時在後台相遇，丁噹都會關心她的動態，「然後她就會問我『最近累不累啊？要加油啊』，我每次聽到都覺得好感動哦，所以噹姐在我心中就是一個很完美的人。」加碼再與丁噹合唱《你不必無時無刻維持完美的笑容》。

演唱會後小魏也公布此次巡演的第二場將於12月28日在台中舉行，活動詳情可洽官方社群。

