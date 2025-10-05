李翊君首攻蛋要粉絲「今天不回家」 兩代「苦海女神龍」互動超萌

李翊君出道38年首度攻蛋，激動感謝歌迷到場支持。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「傳唱天后」李翊君出道38年，昨晚首度攻蛋舉辦「翊起聽見愛」演唱會，開場她穿著粉色亮麗禮服自四層樓高的華麗吊台從天而降，以《再回首》揭開序幕。她哽咽表示：「這應該是我的演藝歷程最重要的一次演出，謝謝各位能夠陪著我，一起在這裡登上小巨蛋。」更獻唱「瓊瑤組曲」追憶去年離世的貴人瓊瑤，此外也邀布袋戲天后西卿合唱《苦海女神龍》，掀起一波又一波高潮。

李翊君唱紅無數金曲，「瓊瑤組曲」更掀起全場大合唱。（記者王文麟攝）

演唱會開場後，李翊君接連演唱難度頗高的《昨夜夢醒時》、《人生是一場夢》與《今天不回家》，瞬間把小巨蛋打造成大型歌舞廳；延續著氛圍又帶來懷舊的《雨中徘徊》、《夜空》等串連組曲，讓歌迷重溫80、90年代的金曲，李翊君也換上桃紅色露肩禮服，薄紗裙讓纖細雙腿隱約呈現，風靡全場。

布袋戲天后西卿（右）驚喜現身與李翊君合唱《苦海女神龍》。（記者王文麟攝）

感性謝貴人瓊瑤 揪西卿合唱神曲

唱完後她正式與觀眾打招呼，感性提到：「接下來的歌，今晚沒有唱的話，你們一定會退票。我上一次唱這些歌，是跟瓊瑤阿姨在小巨蛋一起，感謝她給我機會讓我唱她的歌曲。」隨後獻上一連串「瓊瑤組曲」如《婉君》、《雪珂》等，《雨蝶》的前奏響起，更是引起全場歡呼。

她也邀來國寶級布袋戲天后西卿合唱神曲《苦海女神龍》，兩人以「姐妹」相稱，李翊君回憶當年要學唱這首歌時有很多不同的版本，「我聽的就是阿姐的版本，聽了上百次，我要謝謝妳唱了這首歌。」西卿也猛誇李翊君唱得好聽，兩代歌后的互動萌翻台下觀眾。

