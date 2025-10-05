自由電子報
娛樂 最新消息

岳父林光寧一度又進加護病房 蕭敬騰鬆口︰挺麻煩的

蕭敬騰（中）以行動支持遲緩兒。（記者陳奕全攝）蕭敬騰（中）以行動支持遲緩兒。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰昨天出席「台灣遲緩兒天使樂園協會」舉辦的15週年成果展，與特殊天使溫馨互動。此外也透露岳父林光寧的健康狀況依舊令人擔心。林光寧上月初因呼吸困難被送入北醫急診，進行插管治療後已經出院，不料日前又因身體不適送醫，且一度再住進加護病房。

蕭敬騰和經紀人老婆Summer（左）每天都會去醫院探望岳父。（記者陳奕全攝）蕭敬騰和經紀人老婆Summer（左）每天都會去醫院探望岳父。（記者陳奕全攝）

提到岳父的病況，蕭敬騰受訪時不禁鬆口：「挺麻煩的！」表示上次出院後病情又復發，「現在就是不要讓他急著出院。」醫師也建議多留院觀察，避免病情反覆惡化。

讓人慶幸的是，林光寧的狀況目前穩定，前兩天才從加護病房轉到普通病房，他與經紀人愛妻Summer每天都會去醫院探望。他即將於10月25日在新加坡舉辦「野生世界巡迴演唱會」，演出之外的時間幾乎都留給家人，希望可以少出遠門多陪伴長輩。

