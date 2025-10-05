自由電子報
娛樂 最新消息

「國民弟弟」陳澤耀12月進產房迎娃 「哥哥」許光漢被拱當乾爹

陳澤耀對於寶寶的性別保密到家，十分期待孩子誕生。（大元娛樂提供）陳澤耀對於寶寶的性別保密到家，十分期待孩子誕生。（大元娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕大馬男星陳澤耀接連在電影中飾演吳慷仁、許光漢的弟弟，獲封「國民弟弟」的稱號，此次來台宣傳電影《他年她日》，受訪分享即將當爸的喜悅，希望寶寶平安出生，屆時會進產房見證這一刻。

許光漢（右）在《他年她日》中十分疼愛照顧飾演弟弟的陳澤耀。（甲上娛樂提供）許光漢（右）在《他年她日》中十分疼愛照顧飾演弟弟的陳澤耀。（甲上娛樂提供）

陳澤耀與38歲的知名DJ雲鎂鑫結婚4年有喜，預產期在12月初，儘管很幸運做試管一次就成功，但看著太太打排卵針，又因為荷爾蒙導致身形變胖而遭酸言酸語，十分心疼，希望成為老婆最強大的後盾。他近期的工作都集中在馬來西亞，拍攝賽車電影更加小心謹慎，一有狀況就會相當害怕，「不行！寶寶在等我。」

他在台灣演藝圈人緣佳，身為三寶爸的楊祐寧分享第一胎的注意事項，許光漢則是提醒他要照顧孕婦的情緒，讓陳澤耀直呼很暖。至於要不要找許光漢當乾爹？陳澤耀笑說：「要先問光漢。」

