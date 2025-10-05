自由電子報
娛樂 最新消息

（挺進花蓮光復災區） 秦楊右眼半失明沒缺席煮水送物資 鏟子超人禾浩辰踩到釘子續鏟土

秦楊（左）送白米物資到花蓮光復災區。（秦楊提供）秦楊（左）送白米物資到花蓮光復災區。（秦楊提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖在上個月潰堤後導致災情慘烈，全台數萬「鏟子超人」自發奔赴災區清理重建，更可見多位藝人現身，一起揮汗投入救援。55歲秦楊今年8月右眼突發性失明，但沒有缺席救災，他昨回應本報，表示目前右眼已經恢復五成，雖仍處「半失明」狀態，加上體力關係無法成為「鏟子超人」，但幫忙煮飲料、送白米等補給品，靠微薄心意為台灣盡一份力。

他得知災情後，和公益團體火速備好快速爐、鍋具及食材等物資，1日就到花蓮，還捐贈400台斤白米以及文旦等，偶爾有民眾會問他「是不是《台灣霹靂火》的劉文聰」，他都會害羞否認：「沒有，我們只是長得像。」

禾浩辰（左）和兩位好友一起到花蓮投入災區重建。（翻攝自IG）禾浩辰（左）和兩位好友一起到花蓮投入災區重建。（翻攝自IG）

另外，禾浩辰與朋友們組隊到光復當2天志工，分工搬運物資、鏟除淤泥，並克服黏性泥土「牛頓流體」帶來的困難，讓他直呼：「第一天結束，我們3位曾經的體育生，晚上不到八點就直接昏睡過去。」這樣的勞動程度，讓他完全認同志工們為何被稱作「鏟子超人」。

禾浩辰的腳因踩到釘子，打破傷風疫苗。（翻攝自IG）禾浩辰的腳因踩到釘子，打破傷風疫苗。（翻攝自IG）

但他第二天不小心踩到釘子，和醫護商量後，對方表示只要傷口不會痛，可以不用立刻施打破傷風疫苗，他立刻回頭繼續鏟土工作，最後才到醫護站進行注射。

點圖放大
點圖放大

