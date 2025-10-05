自由電子報
娛樂 最新消息

（人物專訪）朱宥丞靠《聽海湧》超級進化16歲寫里程碑 不識邱澤問幾歲

16歲的朱宥丞從小就很有表演慾，期許自己考上北藝大戲劇系，繼續演戲。（記者陳奕全攝）16歲的朱宥丞從小就很有表演慾，期許自己考上北藝大戲劇系，繼續演戲。（記者陳奕全攝）

記者蕭方綺／專訪

朱宥丞4歲就出道，至今演超過40齣戲，去年在《聽海湧》詮釋「新海三兄弟」之一，入圍迷你劇男配角獎之外，更因此成為邱澤師弟。對於成為邱澤師弟，16歲的他樂呵呵說一點都不緊張，「覺得熱血，我是他的師弟，不能丟臉！」

★表演慾爆棚4歲出道  當邱澤師弟熱血沸騰

只是他第一次在尾牙和師兄見面，因對方戴著眼鏡、帽子，朱宥丞沒認出，還反問邱澤「你幾歲」，換來對方無言，但朱宥丞不忘以迷弟姿態補充說：「他本人好帥喔！」

談到入行契機，是因他與生俱來的表演慾。小時候看到街頭藝人，他會央求對方表演結束後，「可以換我上去嗎？」連去餐廳吃飯，都會跟媽媽說：「吃完飯後可以讓我上去唱首歌嗎？」後來只表演給現場觀眾看，讓他不滿足，將目光放演到電視，希望全世界都可以看到他，甚至發下豪語：「這些人可以進去電視，為何我不行？」

★5歲就演ON檔戲 目標讀北藝大戲劇系

他媽媽一開始跟他說演戲沒這麼簡單，他還生氣回：「妳是我媽耶，不信我喔？」媽媽只能硬著頭皮找在演藝圈業內的朋友，讓他開始試鏡。他從臨演、大特開始演出，5歲拍偶像劇《寶貝四千金》，當時還認不得字，加上ON檔戲，台詞是他媽媽一句一句唸給他聽，讓他背起來。

朱宥丞現在就讀莊敬高職表演藝術科二年級，未來目標是北藝大戲劇系。他提到片酬由父母打理，零用錢不多，因物慾也不高，「最多就是和朋友去打撞球、吃飯。」他還分享手上戴的戒指是網拍買的悠遊卡，1萬元的手錶則是15歲存錢買的生日禮物，他表示：「需要的東西媽媽會給，但想要的要靠自己追逐。」一如他對演戲的野心。

朱宥丞以《聽海湧》入圍金鐘獎迷你劇男配角獎，在劇中遠赴南洋擔任戰俘監視員。（公視提供）朱宥丞以《聽海湧》入圍金鐘獎迷你劇男配角獎，在劇中遠赴南洋擔任戰俘監視員。（公視提供）

在《聽海湧》中，他飾演臺籍戰俘監視員之一，最難的一場戲是海邊的死刑，他形容演完這部戲像是「寶可夢的Mega進化」，是自己10年演員生涯的里程碑，直呼：「拍完後覺得自己真的變成一個不一樣的演員。」

點圖放大header
點圖放大body

