娛樂 最新消息

Wendy狂炸神曲嗨翻 揪台粉辦Dinner趴

Wendy身材瘦小、歌聲卻極具爆發力，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（COME ON JKSSP提供）Wendy身材瘦小、歌聲卻極具爆發力，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕韓團Red Velvet的主唱Wendy昨在新北工商展覽中心開唱，為首次世界巡演揭開序幕，她昨一身大紅色洋裝現身，一開場就飆出超具爆發力的歌聲，瞬間讓全場粉絲狂起雞皮疙瘩。她用中文問：「怎麼樣？好嗎？」聽到大家的尖叫聲，滿足的表示謝謝。

Wendy昨在五股開唱，以《Fireproof》、《Hate²》及《Queen Of The Party》開場，她以中文自我介紹，並表示吃了地瓜球，不過遺憾還沒去過台北101、夜市，也很想吃大腸麵線、甜甜圈、小籠包等美食，Wendy用中文大喊：「那我要再來台北！」掀起全場歡呼聲。

除了上述美食，Wendy透露自己願望清單之一就是舉行Dinner Show，希望屆時台粉都來參加，並會準備鳳梨酥、牛軋餅乾給大家。

