娛樂 最新消息

廣播金鐘5冠王袁光麟癌逝 陳凱倫悼最後身影

陳凱倫（左）與廣播金鐘五度得主袁光麟（右）同框對談，兩人惺惺相惜，沒想到卻成為最後身影。（陳凱倫提供）陳凱倫（左）與廣播金鐘五度得主袁光麟（右）同框對談，兩人惺惺相惜，沒想到卻成為最後身影。（陳凱倫提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣配音界重量級人物、五度榮獲廣播金鐘獎的袁光麟，驚傳前年因肝癌病逝，低調消息昨由資深主持人陳凱倫證實。

陳凱倫回憶，2022年錄製《銀髮俱樂部．凱倫直播間》時，特別邀請袁光麟同台對談，兩位「金鐘常勝軍」互虧又互敬，談笑間盡是40多年累積的圈內智慧。不料節目延宕3年播出，竟成為袁光麟最後留影。他在節目中強調，廣播人應永保赤子之心，更謙虛表示獎項不是一人之功，「成績背後，每個人都有關聯，反正都是感恩。」

袁光麟是台灣配音界公認的實力派。他為80年代無數影視作品留下經典記憶，曾替劉德凱、劉松仁、鄭少秋等巨星配音，被譽為「鄭少秋的國語代言人」，代表作包括《江湖奇俠傳》、《神捕》，2000年更在《西門無恨》中再度詮釋劉德凱版楚留香。

此外，他亦跨足歐美、日韓影集與動畫，觀眾熟悉的《名偵探柯南》劇場版《往天國的倒數計時》、《貝克街的亡靈》，都能聽見他的聲音。

