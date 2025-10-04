自由電子報
娛樂 最新消息

山下智久為花蓮災民打氣 暌違14年來台開個唱

山下智久11月將來台開專場，令粉絲興奮不已。（HIGH HOPE ENTERTAINMENT、梵思娛樂提供）山下智久11月將來台開專場，令粉絲興奮不已。（HIGH HOPE ENTERTAINMENT、梵思娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣男星山下智久昨宣布11月15日將在Legacy TERA舉行「2025台北talk & minilive」，這也是他繼2011年5月之後，相隔14年再度以個人身分來台舉行專場，台灣粉絲等了5千多個日子終於等到他。

山下智久近年與台灣頗為有緣，2023年為電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》來台宣傳後，2024年底特地前來參加周杰倫大巨蛋演唱會，今年還現身台北街頭與周杰倫合體，引發關注。今年9月他得知花蓮發生災情，還特別發文慰問，鼓勵災民們不要忘記希望，令許多網友感動。

對於這次將與台灣粉絲相會，山下智久表示非常開心，他想起之前造訪時，大家特地到機場迎接，還送來許多訊息與支持，真切感受到大家的應援，那份滿滿的愛意也在心裡十分溫暖。

他向粉絲喊話：「這一次，終於能夠在舞台上，直接向大家傳達我的感謝與心意，我非常期待。希望大家一定要來見我，也祈願平穩的日子能早日回到大家身邊。」山下智久演出分為下午以及晚上場，門票預計10月18日早上11點在KKTIX全面啟售。

