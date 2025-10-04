影帝馬修麥康納首度「三代同框」飆戲─酷爸隱藏「17歲帥兒」姓氏拍試鏡帶 《火燒天堂鎮》導演一眼相中

馬修麥康納在《火燒天堂鎮》和母親及長子同台演出，直呼充滿難以言喻的感慨。（美聯社）

〔記者許世穎／台北－多倫多連線訪問〕影帝馬修麥康納在改編自真實事件的驚悚片《火燒天堂鎮》裡，飾演一名在加州遭逢野火時，奮不顧身拯救孩童的校車司機，片中首度與17歲長子李維、93歲母親凱麥凱布同台演出。他說原本沒打算「家人合作」，全因兒子主動爭取，沒想到真的雀屏中選。

馬修麥康納（左起）和太太卡蜜拉艾維斯、母親凱麥凱布麥康納、長子李維麥康納一同出席電影《火燒天堂鎮》多倫多影展首映。（路透）

酷爸隱藏「17歲帥兒」姓氏拍試鏡帶 《火燒天堂鎮》導演一眼相中

馬修笑說，每次接演新片都會先向家人「推銷」，結果他提到角色有個兒子，李維立刻躍躍欲試，還連問了四次，他才答應幫忙拍攝試鏡影片。他要求隱藏兒子的姓氏，好讓導演保羅葛林葛瑞斯完全不知情，結果導演看到畫面還是直言：「就是這個孩子。」

提到和母親及兒子同台演出，馬修直說從來沒想過，李維則說某種程度上反而是好事，「因為我們能把自己的真實情感帶進角色，這讓過程更有趣，因為拍完後我們還能擁抱、親吻，並把這段經驗留作一生的記憶。」

馬修麥康納（右）和亞美莉加佛瑞拉在《火燒天堂鎮》化身無名英雄。（Apple TV+提供）

隨著兒子逐漸走向幕前，馬修不忘提醒他演藝工作很困難，尤其青少年還在摸索自我認同，「要先搞清楚自己到底是誰，不論進不進這行，都是必要的過程。重要的是，他要能掌握自己是誰、會成為誰，如果他繼續演戲，這會成為他找尋自我認同的一部分，但不能成為他的全部。」

母親凱也強調積極思考的力量：「如果有一件事是我希望能傳給孩子們的，那就是：『你就是你所相信的樣子。』」或許馬修也是因為這樣的信念，才在演藝生涯中不斷突破、持續發光。《火燒天堂鎮》已於Apple TV+全球上線。

