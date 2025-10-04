張學友60+終章返場紅磡 期待新篇章

張學友60+巡迴演唱會終章重返紅館。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友的「60+巡迴演唱會 」歷時2年多，場次逾280場，年底將重返香港紅館，替巡演劃下句點。歌神坦言，曾以為60歲就會退休，「當真到了這年紀，當重新檢視自己的能力、對唱歌表演的熱愛，又萌生了辦第十個個人演唱會的念頭。」

對於重返紅館舉辦「60+巡迴演唱會終章」，他表示：「終章，是代表一個樂章的完結，也同時代表另一樂章的開始，表演尚在進行中。選擇在香港紅磡體育館作為張學友60+演唱會（終章）的舉行場地是我的一個執念。」

請繼續往下閱讀...

張學友感性分享，香港、紅磡體育館，沉載著他這40年在歌唱表演事業的所有回憶和點點滴滴，「能夠在這裡完成我這次本不確定能出現在生命計劃中的一次演出，再完美不過了。」

目前香港的場次已排定了8場，張學友表示：「我和我的團隊承諾會好好享受並努力完成60+演唱會在香港紅磡體育館舉行的終章，為大家及我們留下最美的回憶！」未來則要期待新的樂章。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法