自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金雲金鐘搶新人獎心情大洗三溫暖-挑戰聾人角色受肯定

金雲金鐘搶新人獎心情大洗三溫暖-挑戰聾人角色受肯定金雲對於這次入圍金鐘保持平常心。
（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕金雲以BL劇《看見愛》入圍金鐘60戲劇節目最具潛力新人獎。他昨受訪透露，公布名單時緊張到吃不下，經紀人還安慰他「沒關係，下次再加油」，讓他以為落榜，後來才知道被整，笑喊：「那一瞬間情緒轉折超大。」

金雲金鐘搶新人獎心情大洗三溫暖-挑戰聾人角色受肯定金雲赴花蓮救災，盡自己微薄的力量。
（翻攝自臉書）

金雲在劇中挑戰聾人角色，特別學了手語，他直言最難的不是動作，而是情緒，「手語和講話一樣，會有換氣、頓點、起承轉合。一開始我只是比動作，老師就說完全不對，後來才慢慢加進呼吸和情緒。」他分享醫院那場哭戲練了很久，正式拍攝時卻一次到位，「排練大概只有七成狀態，沒想到開拍時超過自己想像，環境真的會幫助演員進入情緒」。

身高190公分的金雲常遇到「身高困擾」，他笑說撞過捷運鐵桿、路邊招牌、廣告布條掛的水瓶，搭飛機還得90度直挺挺坐，家人也常提醒他不要駝背。身高不僅帶來生活麻煩，也影響接戲，「錯過很多角色，衣服也很難借」，因此金鐘紅毯服裝仍未確認，「還在洽談，因為身高還沒實際試過」。近期他積極健身，大方表示可以小露，只希望紅毯表現別「掉漆」。

金雲日前抽空到花蓮當「鏟子超人」，原本只打算捐款，但看到許多人自發幫忙，他也決定出力。到了現場才發現情況比想像嚴重，他鏟土鏟到全身發熱，一度中暑脫水。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中