金雲金鐘搶新人獎心情大洗三溫暖-挑戰聾人角色受肯定

金雲對於這次入圍金鐘保持平常心。

（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕金雲以BL劇《看見愛》入圍金鐘60戲劇節目最具潛力新人獎。他昨受訪透露，公布名單時緊張到吃不下，經紀人還安慰他「沒關係，下次再加油」，讓他以為落榜，後來才知道被整，笑喊：「那一瞬間情緒轉折超大。」

金雲赴花蓮救災，盡自己微薄的力量。

（翻攝自臉書）

金雲在劇中挑戰聾人角色，特別學了手語，他直言最難的不是動作，而是情緒，「手語和講話一樣，會有換氣、頓點、起承轉合。一開始我只是比動作，老師就說完全不對，後來才慢慢加進呼吸和情緒。」他分享醫院那場哭戲練了很久，正式拍攝時卻一次到位，「排練大概只有七成狀態，沒想到開拍時超過自己想像，環境真的會幫助演員進入情緒」。

請繼續往下閱讀...

身高190公分的金雲常遇到「身高困擾」，他笑說撞過捷運鐵桿、路邊招牌、廣告布條掛的水瓶，搭飛機還得90度直挺挺坐，家人也常提醒他不要駝背。身高不僅帶來生活麻煩，也影響接戲，「錯過很多角色，衣服也很難借」，因此金鐘紅毯服裝仍未確認，「還在洽談，因為身高還沒實際試過」。近期他積極健身，大方表示可以小露，只希望紅毯表現別「掉漆」。

金雲日前抽空到花蓮當「鏟子超人」，原本只打算捐款，但看到許多人自發幫忙，他也決定出力。到了現場才發現情況比想像嚴重，他鏟土鏟到全身發熱，一度中暑脫水。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法