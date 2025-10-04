《人物專訪》楊小黎顧性命看A片磨角色 把吳政迪當安妮娃娃使用

楊小黎演出《啥人顧性命》前和許多植物人照護者聊內心話，感觸良多。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

楊小黎出道至今33年，坦言《啥人顧性命》是她目前演到的最具代表性人生角色。（記者胡舜翔攝）

36歲的楊小黎曾拿過金鐘女配角獎肯定，今年再以《啥人顧性命》入圍迷你劇戲后，戲裡她照顧植物人老公，還有跨騎在他身上的床戲，尺度突破以往，她坦言這次入圍的得失心比以往更強，因為她肩負著植物人家庭照護者的期待，「這齣戲有著深沉的痛，也還原了照顧者真正的心情。」

楊小黎（後）在《啥人顧性命》中無微不至地照顧植物人老公吳政迪。（公視台語台提供）

一個人的床戲 尺度突破以往

她戲裡為了傳宗接代，還有「刺激」植物人老公甦醒，跨騎在吳政迪身上。為了這場戲，她看了許多「女上男下」的A片，開拍時導演楊孟嘉要她坐在護襠褲最硬的地方，比較逼真，但她直呼「坐下去很痛」，導演還想自己跨坐上來試試，但因體型太壯碩，吳政迪直接拒絕。

楊小黎提到拍這場戲要獨自呻吟和前後擺動，竟不小心移動到吳政迪的肚臍處，被導演喊卡說「他應該沒這麼雄偉」，才默默往下移，全程吳政迪都要她放心拍，「我已經進入植物人狀態」，楊小黎笑說：「沒錯，我把他當安妮娃娃使用。」

戲裡戲外曾窮困度日 演戲格外有感

劇中，楊小黎因家中欠債陷入窮困，甚至被婆婆方文琳痛罵「沒錢要什麼尊嚴」，讓人聽了格外心酸。戲外的她也有相似經歷，她4歲出道拍戲，國中時因專心求學暫停演藝工作，卻正好碰上家中經濟困難，原本擔任建築工程師的爸爸工作遇到變動，家裡經濟成難題。

她累積的片酬成了養家重心，大她11歲的姊姊薪水2萬多元，每月也拿出2萬元供家用，只留幾千塊當生活費，媽媽更是賣光所有嫁妝，才一起撐過難關。因為這段歲月，她養成不買奢侈品的習慣。不過她苦笑坦言自己還是「很愛亂花錢」，她習慣牢記好友生日，送上高價禮物，聚會時更常豪爽買單，把錢花在別人身上，對她來說是一種享受。

媽媽也會幫她挑選穩健型台股投資，像她今年在台北買下價值3000萬元的房子，就是靠著賣掉3張台積電股票來支付頭期款，她慶幸自己有媽媽當財務長，才能圓夢買房。

