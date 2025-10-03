自由電子報
娛樂 最新消息

鏟子超人星光幫 健志高爾宣接棒奮戰

玖壹壹健志（右）和高爾宣都親自前往花蓮光復協助清理環境。（翻攝自IG）玖壹壹健志（右）和高爾宣都親自前往花蓮光復協助清理環境。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕花蓮光復因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，近日全台各地許多「鏟子超人」志工紛紛湧入當地協助救災，包括玖壹壹健志夫婦、高爾宣、Energy團長牛奶等人也親自前往災區幫助災民清理家園，也提出觀察後的寶貴建言。

黃莉（左）在泥濘中幫忙，喊話災區還需要更多人幫忙。（翻攝自IG）黃莉（左）在泥濘中幫忙，喊話災區還需要更多人幫忙。（翻攝自IG）

健志談到：「加油，光復鄉！辛苦了，各位鏟子超人，繼續努力。」他和老婆，還有高爾宣都穿上雨鞋，拿起鏟子幫忙清理厚厚的泥濘地。另外牛奶也提到感人景象：「一上火車就被滿滿人潮感動，到站後更看見來自各地支援的鏟子英雄們，我被安排到光復國中，整間學校一樓都是厚重的淤泥，也碰到了許多朋友已經奮戰好多天，我的付出雖然短暫、微不足道，但能親手盡一份心力，讓我覺得很有意義。」

歌手黃莉，也是A-Lin的姊姊昨前往災區幫忙，談到：「泥巴很重，手臂在抖，但彼此的加油聲卻很輕快。有人揮汗奮力剷泥，有人休息時仍在擦拭工具，有人只是靜靜坐著，眼神卻依然堅定。」災區有太多地方需要修復，她喊話：「等待大家一起行動。」另外紀曉君老公、五月天石頭老婆狗狗，也紛紛前往幫忙，狗狗說：「邊哭邊感受著人性的善！」她覺得不管是體力活或是一句加油，都是真心的付出。

點圖放大
點圖放大

