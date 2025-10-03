自由電子報
娛樂 最新消息

《追思林義雄》張軒睿感念照顧有加 席曼寧追憶熱心助人

林義雄上月辭世，昨辦告別式。（記者胡舜翔攝）林義雄上月辭世，昨辦告別式。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣第一代台語電視演員林義雄（本名林正雄）上月辭世，享耆壽90歲。昨在台北懷愛館舉行告別式，現場肅穆，林嘉俐、席曼寧、黃雅珉、吳敏、恬娃等藝人現身致意；在《用九柑仔店》中與他演出爺孫情的張軒睿也隨劇組到場。

張軒睿感恩林義雄很照顧他。（記者胡舜翔攝）張軒睿感恩林義雄很照顧他。（記者胡舜翔攝）

張軒睿現身神情哀戚，他表示林義雄拍戲時對他照顧有加，雖然私下往來不多，但每年固定聚餐都能再見。後來在電視劇《不愛·愛》中重逢，林義雄僅飾演一戶家長，卻依舊專注敬業，當時看來仍健康硬朗，讓他難掩不捨，「希望他在另一個世界能幸福快樂。」

席曼寧（左）與林嘉俐悼念林義雄。（記者胡舜翔攝）席曼寧（左）與林嘉俐悼念林義雄。（記者胡舜翔攝）

席曼寧以慈濟志工身分出席，提到林義雄長年投入老人關懷、療養院探視等志工服務。林嘉俐透露，近年與林義雄在藝聯會互動頻繁，疫情期間他仍隨團演出，聲音中氣十足。直到去年臥病，她父親節傳訊時發現未讀，今年3月前往探望，林義雄雖需夫人攙扶，仍以笑容迎人。

