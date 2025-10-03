胡瓜週末大車拚 槓上康康白冰冰

歐弟（左起）、陳亞蘭、胡瓜攜手主持華視新節目《週末最強大》。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭、歐弟今年除夕才一起主持特別節目，三人合作後擦出火花，決定再次攜手主持新節目《週末最強大》，昨舉辦媒體餐敘，宣布將在今年12月中旬在華視播出，三人也為了節目時常聚在一起開會，歐弟哀喊：「簡直都快變同居了！」而胡瓜未來將與白冰冰、康康打對台，他 淡定表示沒壓力，還幽默表示：「冰冰姐活這麼久了，她不是能輕易幹掉的。」

胡瓜今年揮別主持21年的民視除夕節目，轉戰到華視衝出好成績，也因此有了這次的合作機會。胡瓜透露新節目網羅各種題材，有唱歌跳舞演短劇，還加入外景，短劇更邀到黃嘉千、伊正等知名演員參與，他為節目投入很大心力，一集預計要花上2、3天錄製，還為了節目做主題曲，他有信心可以征服各個年紀的觀眾，更希望能藉此重振台灣綜藝。

歐弟與陳亞蘭直呼常常都跟胡瓜開會開一整天，初期是一個月一次，現在則縮短變成一個禮拜一次，陳亞蘭稱讚胡瓜非常盡責，三人常常一開會就8小時起跳，但胡瓜總是精力旺盛、滔滔不絕，和他做節目相當安心。

至於節目將與白冰冰《超級冰冰Show》、康康《綜藝一級棒》交鋒，胡瓜認為收視不是他能決定的，要交由觀眾，而康康昨正好出席別場記者會，被問及此事也直呼很棒，像回到以前做節目的感覺，還幽默喊話吳宗憲可以入主台視，一起競爭收視，也算活絡電視圈。

