娛樂 最新消息

左撇子女孩金馬入圍傳捷報-西恩貝克拚雙金 高興得要飛上天了

西恩貝克（左起）、黃鐙輝、馬士媛、導演鄒時擎、蔡淑臻、葉子綺、夏騰宏、林嫣、張允曦先前在坎城沙灘開心合影。（左撇子女孩電影提供）西恩貝克（左起）、黃鐙輝、馬士媛、導演鄒時擎、蔡淑臻、葉子綺、夏騰宏、林嫣、張允曦先前在坎城沙灘開心合影。（左撇子女孩電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《左撇子女孩》於第62屆金馬獎入圍包括最佳劇情片等9項大獎，醞釀該片25年的導演鄒時擎入圍最佳新導演，主要演員蔡淑臻、葉子綺、馬士媛、黃鐙輝全數入圍演技獎項。入圍最佳剪輯、共同入圍最佳原著劇本的奧斯卡名導西恩貝克也萬分感謝，更大讚金馬獎是「世界上最好的影展之一」。

導演鄒時擎自幼在台灣長大，直到大學畢業才前往美國深造，聯手奧斯卡最佳導演西恩貝克一同執導《外賣》，並合作了《夜晚還年輕》、《歡迎光臨奇幻城堡》等片。此次獨立執導《左撇子女孩》，西恩貝克也擔任製作人、剪輯與共同編劇。

西恩貝克得知入圍消息直呼：「我高興得要飛上天了！」更說《左撇子女孩》是獻給台北的一封情書，「如今能在台灣這樣一個令人敬佩的影展得到這麼多的肯定，對我、對時擎、以及我們優秀的演員及劇組們來說，都是莫大的鼓舞。」《左撇子女孩》將於10月31日在台上映。

