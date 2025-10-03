白安MV曖昧金馬準新人 出輯許願牧森拿獎

白安（右）推出新專輯，剛入圍金馬獎最佳新人的牧森特別為她站台。

（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手白安相隔3年推出新專輯《星期八》，新歌《路邊野餐》MV短短幾天點擊已破百萬次，男主角牧森前天剛以《進行曲》入圍金馬獎最佳新人，白安在第一時間就恭喜他。

昨牧森也現身為白安站台，白安在許願板上寫下3個心願時，除了期盼演唱會順利、身體健康，還特別把其中一個願望給了牧森，寫下：「牧森拿金馬。」兩人在MV中有不少親密互動，昨被主持人百白拱重現親密畫面，白安和牧森太害羞，只能靦腆牽手、對視，白安也分享拍MV趣事：「這次在海邊拍，玩水一整天很好玩，但最後就曬傷了。」

請繼續往下閱讀...

白安單身已經一、兩年，被問到牧森是不是她的菜？她笑說OK，另外也誇讚：「牧森很帥！」至於現階段挑男友的條件，她說：「要善良、喜歡動物、脾氣好，帥排在這些之後，帥也OK。」以前她欣賞有才華的男生，但她笑說：「長大發現才華能怎樣？只要兩人磁場合，不用太努力也可以。」

《星期八》專輯已獲得KKBOX 華語新歌週榜，iTunes華語流行樂專輯等6項冠軍，11月1日白安將在台中Legacy舉行演唱會。

