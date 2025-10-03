自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白安MV曖昧金馬準新人 出輯許願牧森拿獎

白安MV曖昧金馬準新人 出輯許願牧森拿獎白安（右）推出新專輯，剛入圍金馬獎最佳新人的牧森特別為她站台。
（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手白安相隔3年推出新專輯《星期八》，新歌《路邊野餐》MV短短幾天點擊已破百萬次，男主角牧森前天剛以《進行曲》入圍金馬獎最佳新人，白安在第一時間就恭喜他。

昨牧森也現身為白安站台，白安在許願板上寫下3個心願時，除了期盼演唱會順利、身體健康，還特別把其中一個願望給了牧森，寫下：「牧森拿金馬。」兩人在MV中有不少親密互動，昨被主持人百白拱重現親密畫面，白安和牧森太害羞，只能靦腆牽手、對視，白安也分享拍MV趣事：「這次在海邊拍，玩水一整天很好玩，但最後就曬傷了。」

白安單身已經一、兩年，被問到牧森是不是她的菜？她笑說OK，另外也誇讚：「牧森很帥！」至於現階段挑男友的條件，她說：「要善良、喜歡動物、脾氣好，帥排在這些之後，帥也OK。」以前她欣賞有才華的男生，但她笑說：「長大發現才華能怎樣？只要兩人磁場合，不用太努力也可以。」

《星期八》專輯已獲得KKBOX 華語新歌週榜，iTunes華語流行樂專輯等6項冠軍，11月1日白安將在台中Legacy舉行演唱會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中