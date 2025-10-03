福州伯 董月花 檳榔姊妹花回來了-金鐘60表演節目狂掀回憶殺

金鐘60狂掀回憶殺，許效舜（圖）扮「福州伯」、董至成反串女角「董月花」、曹蘭、姚黛瑋的「檳榔姊妹花」將重現螢幕。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘獎今年迎來一甲子，節目類頒獎典禮將在10月17日於台北流行音樂中心正式登場。為迎接重要里程碑，節目類表演環節特別找來經典綜藝人物檳榔姊妹花、福州伯等角色，帶領觀眾一同笑中帶淚、重溫經典。

董至成反串女角「董月花」。（三立提供）

當年曾帶來無數笑聲的綜藝人物將再度聚首，包括在《綜藝萬花筒》爆紅的「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋，看到她們經典扮相，就會不自覺想哼起一首《檳榔西施》；由董至成在《紅白勝利》中飾演的反串女角「董月花」更是有滿滿回憶殺。以及許效舜在《歡喜玉玲瓏》中，以說鬼故事走紅的角色「福州伯」，或許到時還能在台上聽見熟悉的一句「挖恐怖？架恐怖！」

請繼續往下閱讀...

曹蘭（左）、姚黛瑋的「檳榔姊妹花」。（三立提供）

而典禮上主持人Lulu也將以歌舞開場，用舞台劇式的重現《五燈獎》、《連環泡》、《超級星期天》、《綜藝萬花筒》到《康熙來了》等經典時刻，精采可期。

除此之外還有4組音樂人雅維．茉芮、謝宇威、陳孟賢、TRASH將用原住民、客、台、華語四種語言同台飆唱；壓軸則是跨世代限定組合，由羅時豐、千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊及ARKis聯手演出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法