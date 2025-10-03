自由電子報
娛樂 最新消息

豆腐媽媽母子檔飆演技 藍葦華興奮叩關金馬影帝 謝瓊煖淡然爭金鐘女配

藍葦華（右起）、洪都拉斯、導演馮凱、謝瓊煖、蘇晏霈、陳仙梅出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）藍葦華（右起）、洪都拉斯、導演馮凱、謝瓊煖、蘇晏霈、陳仙梅出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝瓊煖、藍葦華昨出席民視新八點檔《豆腐媽媽》開鏡記者會，兩人劇中飾演母子，戲外則前後分別入圍金鐘、金馬。藍葦華透露，當時正在棚內拍戲，得知入圍金馬影帝時，興奮到喊到「燒聲」；謝瓊煖則看淡得獎機會，直言自己「還好」，並看好鍾欣凌與杜蕾。

藍葦華以電影《我家的事》首度叩關金馬影帝，他已拿下2座金鐘，去年更以八點檔《愛的榮耀》抱回亞洲電視大獎男配角獎，演技屢獲肯定。他笑說，兒子得知消息後還打趣問：「怎麼會是你？」至於獎座收藏地，他透露大多放在宜蘭老家，台北家中則擺放著兒子羽球比賽的獎盃。

謝瓊煖則以《影后》入圍金鐘女配角獎，與同劇的鍾欣凌、曾莞婷形成「網內互打」局面。她坦言若自己是評審，會將票投給鍾欣凌或杜蕾。談到自己的表現，她直言：「我的部分真的還好。」但同時也認可曾莞婷的演技，並說：「她值得擁有刻她名字的金鐘。」

曾莞婷先前曾喊話「誰都別想跟她搶獎」，被問是否會上演踩裙襬戲碼？謝瓊煖幽默回應：「她裙子一定很短，我腿這麼短，踩不到，我只要不要把自己絆倒就好。」全場笑聲不斷。

此外，黃尚禾、李運慶首次挑戰ON檔戲，兩人聊天話題圍繞著小孩，笑稱是為了「賺奶粉錢」。黃尚禾坦言，台語不是自己慣用語言，是一大挑戰，平時會和老婆李千娜討論台語，笑說：「她大部分還是唱台語歌為主，所以請教她台語，她就會用唱的給我聽。」

李運慶剛升格為二寶爸，也感嘆開銷更大，直呼：「男人要有責任感！」他表示拍八點檔雖然緊張但也期待，「因為這次導演是馮凱，相對讓我安心不少，我很高興能把我的第一次獻給他。」

