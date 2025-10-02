金馬62》黃鐙輝姚淳耀等15年入圍男配 蔡淑臻母女互打搶女配

葉子綺（前）、蔡淑臻（後排左）、馬士媛等一家三口都入圍金馬獎。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬62男女配角名單，黃鐙輝、蔡淑臻及姚淳耀等演技派出乎意料都是首度入圍，黃鐙輝的岳母「萁媽」得知好消息後，立刻點香感謝眾神明，並表示「感謝豬大哥照顧自己的女婿」。

姚淳耀（左）以《我家的事》首度入圍金馬獎。（金馬執委會提供）

最佳男配角入圍者包括金士傑、黃鐙輝、曾敬驊、姚淳耀及黃秋生。黃鐙輝以《左撇子女孩》獲得提名，表示入圍之前正在跟阮經天一起運動，笑說：「一定是因為剛剛一直騎在金馬影帝身上，也接棒到好運。」他也有感而發：「從《艋舺》第一部電影到現在15年了，我從來沒有想過我能入圍金馬獎，謝謝這一路上找我拍戲的所有人 ，是你們讓我成長為更好的演員！謝謝你們讓我有機會被看到。」

黃鐙輝沒想過能入圍金馬獎最佳男配角。（金馬執委會提供）

同樣等了15年的還有姚淳耀，直呼非常驚喜開心，與他以同部片《我家的事》獲得提名的是曾敬驊，被讚賞已經擺脫偶像形象，在另一部片《大濛》也有精彩表現。黃秋生則是被大讚演技精湛，但還是能發掘新的東西。

最佳女配角包括陳雪甄、蔡淑臻、葉子綺、黃珮琪及鄧濤。蔡淑臻與葉子綺在《左撇子女孩》飾演母女，另一女兒馬士媛也獲得最佳新演員提名，一家三口都入圍，蔡淑臻直呼，光是能夠跟喜歡的人工作就已經很夢幻，還能一起入圍真的非常感激。葉子綺今年才9歲，聞天祥指出她完全沒有職業童星的油膩感，是此次入圍年紀最小的演員。

