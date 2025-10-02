金馬62》張震對上張孝全爭帝比破碎感 劉若英林依晨再拚影后

男主角入圍

〔記者鍾志均／台北報導〕影帝后入圍方面，張震以《幸福之路》對上《深度安靜》張孝全，兩位男神都遇上「心靈破碎」的角色，另外有藍葦華、柯煒林、新加坡新人許瑞奇共爭；「台北電影獎」影后高伊玲則以《我家的事》迎戰林依晨、劉若英等人，另外中國女星范冰冰時隔9年，也以《地母》爭奪金馬影后一席，成為入圍一大亮點。

女主角入圍

張震在《幸福之路》等待妻女會合，卻在短短幾天歷經措手不及的變化，金馬執委會執行長聞天祥表示，評審們大讚他是「全新的張震」，是這部片的「定海神針」。張孝全在《深度安靜》剛在平遙國際影展拿下最佳男主角，他飾演金士傑女婿，林依晨的丈夫，遇上心靈巨大創傷，被指單用演技就能詮釋時空跳躍的模樣。

女主角入圍方面，第四度拚金馬影后的劉若英在《我們意外的勇氣》得在狹小空間演戲，表演頗具張力；二度角逐金馬影后的范冰冰在《地母》剛出場撫摸牛的畫面甚至沒讓人認出，形象堪稱脫胎換骨；林依晨繼2003年《飛躍情海》後，再拚后冠，她在《深度安靜》飾演一名妻子，被指有著完全不同過往的演出，暗黑部分有點嚇人，深獲評審肯定。（圖／金馬執委會提供）

