娛樂 最新消息

金馬62》大濛11項入圍大贏家 陳玉勳導演歌曲雙喜

導演陳玉勳以《消失的情人節》成為入圍及得獎大贏家後，今年執導的《大濛》再度領跑金馬入圍。（資料照，記者王文麟攝）導演陳玉勳以《消失的情人節》成為入圍及得獎大贏家後，今年執導的《大濛》再度領跑金馬入圍。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎昨公布入圍名單，由陳玉勳執導的《大濛》以包括最佳劇情片、導演、男女主角等11項入圍成為本屆入圍大贏家，台灣導演鄒時擎執導、奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任製片的《左撇子女孩》則以9項大獎緊追，西恩貝克本人也入圍最佳原著劇本及剪輯。

鄒時擎導演的《左撇子女孩》入圍9項排名第二，她也入圍新導演獎。（資料照，記者胡舜翔攝）鄒時擎導演的《左撇子女孩》入圍9項排名第二，她也入圍新導演獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

金馬執委會執行長聞天祥透露，今年共有593部影片報名，包括劇情片80部、動畫片3部、紀錄片64部、劇情短片310部、紀錄短片79部、動畫短片57部。今年評審團堪稱平均年齡最輕的一屆，入圍名單從上午8點討論到下午5點，共計9小時，也因此比預定時間晚了半小時揭曉。

導演陳玉勳繼金馬57以《消失的情人節》成為入圍及得獎大贏家後，再度領跑金馬入圍，而且和上次一樣都入圍11項大獎。陳玉勳直說最開心的是看到男女主角柯煒林和方郁婷都入圍，最遺憾則是配樂沒入圍，更幽默表示「然後我蹭到歌曲入圍，嘻嘻，入圍這麼多項，真的是我們劇組團隊非常優秀，我與有榮焉，能和他們一起工作真的很榮幸和開心。」

憑《左撇子女孩》入圍最佳劇情片、新導演等多項大獎的鄒時擎則表示，入圍金馬獎對她來說像是一個漫長等待後的珍貴時刻，「《左撇子女孩》是我多年以前心中埋下的一顆種子，雖然並沒有經歷無數次的推翻重來，但卻一直等待著最適合的時機與條件去發芽。」並說最讓她感動的是，能以一個深深紮根於台灣的故事，被台灣最具代表性的電影獎項看見，「這份等待，終於有了最美好的回應。」

第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在台北流行音樂中心舉行。

