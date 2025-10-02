楊祐寧迎三寶自糗歌聲嚇人 張軒睿點符咒險成火燒男

楊祐寧（左起）、郭雪芙及張軒睿分享《泥娃娃》拍攝秘辛。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕楊祐寧上個月迎來第3個孩子，父親又因罹癌住院，加上還有宣傳工作活動，近期蠟燭多頭燒，他昨出席電影《泥娃娃》的媒體試片，向外界報平安，「家人們狀況都還可以，大家就是保持信心，這陣子確實是家裡比較忙，剛好待在台北的時間比較長。」

楊祐寧透露近況，表示目前太太以及小兒子仍在月子中心，因為已經是第3胎，心態上比較沒有那麼緊張，他身為演藝圈生子代表，鼓勵大家多生小孩。電影中以一首恐怖童謠《泥娃娃》貫穿全片，被問到有沒有唱這首童謠給女兒聽？他虧自己歌聲不好，「基本上我唱什麼都偏恐怖，不過聽故事會找我啦。」

請繼續往下閱讀...

楊祐寧、張軒睿及郭雪芙昨一同宣傳《泥娃娃》，張軒睿在片中飾演驅魔人阿生，在一場觀落陰的重頭戲中，張軒睿拿符咒點火，竟然還燙到手，導演解孟儒卻遲遲沒喊卡，張軒睿到最後真的燙到無法忍受，趕緊把燃燒的符咒丟在地上，連楊祐寧也急著喊：「快點拿水！」張軒睿事後立刻冰敷，並哀怨的「瞪」著導演。解孟儒則解釋，因為看得太過入神了。

至於在片中觀落陰的郭雪芙，透露自《鬼影》之後就再也沒有看過恐怖片，此次接演《泥娃娃》自嘲：「我也很納悶（為什麼要接）？」被問到會不會想要真的體驗「觀落陰」？郭雪芙笑著婉拒：「我沒關係。」《泥娃娃》將於10月9日全台上映。

