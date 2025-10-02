自由電子報
娛樂 最新消息

周董開團 周遊記3揪友奇幻旅程

周杰倫造訪希臘時買下黑色吉他即興創作。（杰威爾提供）周杰倫造訪希臘時買下黑色吉他即興創作。（杰威爾提供）

從婚禮教堂到雪國童話 林俊傑 江蕙爆彩蛋

周杰倫（右）和好友群一起走訪希臘。（杰威爾提供）周杰倫（右）和好友群一起走訪希臘。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫當起「天王級導遊」，帶領好友阿Ken、劉畊宏，還有化妝師杜國璋等走訪希臘、芬蘭、法國、義大利、沙烏地阿拉伯等地，還重返倫敦當年和老婆昆凌舉辦夢幻婚禮的教堂，集結豐富內容將從明晚開始推出《周遊記3》。

對於結合音樂、魔術、美食、文化、旅行的《周遊記3》將播出，周董說：「很開心《周遊記3》要在我的官方YouTube頻道播出了，拍攝的期間也寫了些新歌，在新專輯還沒推出之前，大家一起跟著周遊記旅行吧！」

在這一季節目中，首集周董和夥伴們走訪了希臘雅典，站在古老神殿前感受文明力量，他還隨意走進街邊的一家樂器店，在老闆的介紹下瞭解了希臘傳統樂器，他也在雅典買了很酷的黑色吉他，即興創作；另外在聖托里尼的藍白山城，像是一幅被時間珍藏的畫；走入芬蘭，如夢似幻的雪景彷彿跟著周董踏入奇幻的童話世界；而在澳大利亞，周董則深入了解阿南古人的狩獵文化與藝術精神。

周董談到：「從歐洲的古城到現代的都市，每一站都有不同的節奏，就像每一首歌的旋律不一樣，都有不同的風味。」金曲歌王林俊傑，還有和周董情同姐弟的江蕙，都會現身這季節目，其中江蕙部分可以看到去年12月周董到大巨蛋開唱彩排花絮，還有兩人的互動。

歷經6年，周董的「嘉年華」巡演即將在10月11日落幕，忙完演唱會他將有更多時間投入新專輯的錄音及製作，他談到：「希望今年可以推出，交出一個很棒的成績單，慶祝自己出道25週年。」明晚開始，《周遊記3》將在每週五、六晚間6點於周董的官方YouTube頻道上線，預計播出12集。

body

