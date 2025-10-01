自由電子報
娛樂 最新消息

獲金馬、金鐘終身成就獎 陳淑芳低調賑災花蓮

陳淑芳今年同時榮獲金馬、金鐘終身成就獎，昨強調永不言退。（記者陳奕全攝）陳淑芳今年同時榮獲金馬、金鐘終身成就獎，昨強調永不言退。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎昨舉辦遞獎大使暨禮品開箱記者會，今年終身成就獎得主陳淑芳與王品澔、何曼希、陳泰河、楊富江四位遞獎大使一同亮相，象徵影壇世代交替與傳承。談到近日花蓮堰塞湖洪災，陳淑芳透露已低調捐款，「捐多少不要講，演藝圈的朋友跟其他民眾是一樣的」，並感嘆花蓮好可憐，「看新聞都哭了好幾天」。

陳淑芳今年創下同時榮獲金馬、金鐘獎終身成就獎的紀錄，回憶當年同時抱回金馬影后及女配角也寫下紀錄，她笑說當時上台就曾說不會漲價、請大家繼續找她拍戲。她回想短短6分鐘的得獎感言，因為太過緊張而沒能完整表達，「背台詞都沒那麼難！」更再次強調自己絕不會退休，「我不要在家裡等『那個字』（指『死』），都可以做，直到再也不能拍戲為止。」

同場的陳泰河、楊富江兩人皆為新住民第二代，提到花蓮災情時直言看到許多越南、印尼新住民投入救援，讓他們特別感動。楊富江更笑說，每次看到家鄉國旗都覺得無比驕傲，「我們就是很愛炫越南國旗」。

第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，入圍名單今日正式揭曉。

