娛樂 最新消息

《金鐘專訪3》香蕉哥哥兒少圈走跳25年 嗨喊「坐電動輪椅」繼續跳

香蕉哥哥與手偶「阿猴」錄製《阿猴出任務》入圍金鐘兒童少年節目主持人獎。（記者潘少棠攝）香蕉哥哥與手偶「阿猴」錄製《阿猴出任務》入圍金鐘兒童少年節目主持人獎。（記者潘少棠攝）

記者林欣穎／專訪

香蕉哥哥與手偶「阿猴」主持公視台語台《阿猴出任務》，今年入圍金鐘獎兒童少年節目主持人獎。他與操偶師林昶甫自入行便相識，在兒少節目圈奮戰25年，默契十足又有兄弟臉，笑稱彼此是「猴系兄弟」。兩人將大半人生都奉獻給兒少節目，林昶甫感性表示：「這就是做兒童節目的使命感！」香蕉哥哥則喊話要做到100歲，「就算坐電動輪椅也要上台帶動跳。」

節目中，香蕉哥哥帶著阿猴走訪台灣百工，他與林昶甫經常即興發揮，默契自然。然而幕後卻不輕鬆，為了讓阿猴能完美入鏡，林昶甫常得趴在地上操偶，香蕉哥哥表示：「雖然他是『躺著賺』，但真的很辛苦，有時旁邊就算有垃圾也得躺。」他也笑自己幫對方拍了許多「幕後照」留念，「因為阿猴不能和操偶師同框，他每次都沒照片，我想說以後他領成就獎才有畫面可用。」

香蕉哥哥（右）與操偶師林昶甫是入行以來的戰友，彼此擁有絕佳默契。（記者潘少棠攝）香蕉哥哥（右）與操偶師林昶甫是入行以來的戰友，彼此擁有絕佳默契。（記者潘少棠攝）

不過身為藏鏡人的林昶甫直言不覺得累，他將光環全給了阿猴，「我入圍時收到家人傳簡訊說很以我為榮，當時就覺得自己做了很值得驕傲的事。」

至於金鐘走紅毯是否會準備幸運物？香蕉哥哥秒指頭上的黃色髮帶，「15年前得獎有戴，6年前沒戴就只有入圍，所以這次一定要戴！」林昶甫笑說，這就是他的「工作燈」。

小朋友好奇香蕉哥哥的髮帶是否會清洗？香蕉哥哥透露，其實家中有20多條同款髮帶，都是特製款，內裡縫有吸汗布料，跳舞時才不會因流汗打濕。至於網路流傳的「靠吃小孩凍齡」傳說，他無奈笑回：「真的有小朋友問過我，說同學和我跳完舞就沒再出現。我就會開玩笑回：『我最討厭你這種敏銳的小孩』。」幽默的回應也讓這位「兒少傳奇」繼續守護大朋友與小朋友們的歡笑聲。

