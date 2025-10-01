自由電子報
娛樂 最新消息

《金鐘專訪2》阿Ken「雙料提名」誓敲金鐘 綜藝咖跨界喜劇導演

阿Ken初嘗電視劇導演滋味就入圍金鐘獎，欣慰喜劇在台灣獲肯定。（記者潘少棠攝）阿Ken初嘗電視劇導演滋味就入圍金鐘獎，欣慰喜劇在台灣獲肯定。（記者潘少棠攝）

記者侯家瑜／專訪

金鐘獎邁入第60屆，導演與主持雙線發展的阿Ken今年以《X！又是星期一》入圍戲劇節目導演獎，同時以《同學來了》入圍綜藝節目主持人獎，暌違13年再度與金鐘結緣。談起這段心路歷程，阿Ken態度誠懇又不失幽默綜藝魂。

阿Ken半開玩笑又帶自信地分析今年的提名，「這次評審應該都想要給我，所以才都入圍，不然按照慣例，就不要讓我入圍就好了！」他也表示，看到去年苗可麗雙入圍皆得獎的結果，更增添了自己的信心：「她去年都如願拿獎，那我今年也有希望。」

「綜藝咖」跨界「喜劇導演」 嘆納豆無緣參戰

談到《同學來了》近5年累積的口碑與今年無預警停播，阿Ken認為入圍是對團隊多年努力的肯定。對於能與安心亞一同入圍，他也特別讚賞對方的成長：「心亞起初覺得自己經驗不足，但經過我們不斷討論，她愈來愈放得開，多年來也始終具備主持人富有好奇心的特質。」至於兩人多年來的緋聞，他笑說雙方已認識超過15年，早已認定彼此是老朋友。

阿Ken（左）與安心亞（右）認識15年，首度一起入圍金鐘，感嘆納豆今年無緣參戰。（資料照，記者胡舜翔攝）阿Ken（左）與安心亞（右）認識15年，首度一起入圍金鐘，感嘆納豆今年無緣參戰。（資料照，記者胡舜翔攝）

被問到競爭對手，阿Ken謙虛稱大家都是勁敵，點名小S、Lulu等金鐘常客以及其他新生代，認為他們不是已拿過就是來日方長，相較下來自己機會難得。談到搭檔納豆因病休養一陣子未能入圍，他深表關心：「他已從鬼門關走一遭，還能回來就是福氣，我們未來還是有機會再合作。」

此外，阿Ken也談到自己初次挑戰導演的心情，認為喜劇在台灣並不容易做：「大家對幽默的接受度差很多，男生覺得黃腔好笑，女生可能會覺得不舒服。喜劇需要細緻的把關與多方思考。」他期望若《X！又是星期一》得獎，那是對喜劇的肯定，也是對整個創作團隊的認可。

