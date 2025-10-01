《金鐘專訪1》曾莞婷自嘲史上最不要臉入圍者 「金鐘女配」對決同劇謝瓊煖、鍾欣凌

曾莞婷事業心重，過去曾婉拒走入婚姻的機會。（曾莞婷工作室提供）

記者蕭方綺／專訪

曾莞婷出道27年，首度憑《影后》拿到金鐘獎女配角入場券，面對同組競爭的的謝瓊煖第一時間向她致歉，直言得獎人會是鍾欣凌，曾莞婷自嘲是「史上最不要臉的入圍者」，嬌嗔回自己超想要得獎，笑說鍾欣凌靠《老少女奇遇記2》拿實境節目主持人獎就好，這番話語宛如把《影后》勾心鬥角的場景搬到現實生活重演一遍。

為事業情斷7年男友 戲裡戲外境遇重疊

她坦言《影后》亮麗背後其實也迎來人生的低潮，劇中她為了事業放棄婚姻、家庭，有場戲被前夫問：「開心嗎？妳現在的生活。」她嘴角抽動，沒有回應，最後到廁所淚水決堤，訪談時感慨提及「前男友」也曾問過她相同問題。

請繼續往下閱讀...

43歲的她與角色有太多重疊，面臨年齡關卡、常被角色抉擇限制，甚至連愛情都與事業拉扯。她30歲時有個交往7年的男友，當時對方已求婚，但她事業心太強，不願被束縛，戀情告吹；多年後，前男友有了家庭、孩子，回過頭問她「妳快樂嗎」，她跟角色同樣沉默，連自己是不是快樂都回答不出來。

「台8女神」轉型路艱辛 《影后》殺青陷低潮1年

演出《影后》喚醒了她內心傷痛，因此殺青後長達一年陷入低潮，「排斥演戲，覺得什麼都不想做，狀態非常差。」她形容自己像被角色「附身」，很多負面能量無法抽離，會不自覺掉淚，像是去年首映會，她在訪問時淚崩，嚇到自己，才發現「原來我捨不得離開角色」，透過上表演課、認識新朋友，把真實生活過好，才抽離角色。

她也提到自己從八點檔演員轉型不易，一開始連試鏡的機會都沒有，後來還碰過導演看到她就下馬威，要求「不要給我八點檔演法」，但她沒有挫敗。她很感謝已故導演陳慧翎相中她演出影集《媽，別鬧了！》，當時陳慧翎曾說「八點檔演員沒有不好，他們只是需要更好的舞台」，讓她銘記在心，也因此逐漸被不同導演看見。

