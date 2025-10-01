宇宙人1220攻蛋穿梭時空 電話亭當秘密基地
宇宙人宣布再返小巨蛋舉辦 「α：回到未來1986」演唱會。（相信音樂提供）
〔記者張釔泠／台北報導〕金曲樂團宇宙人全新單曲《不曾寧靜的夜》上線至今引發熱烈迴響，更宣布升級2.0版本的「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會將在12月20日登場，演唱會視覺以「電話亭」象徵宇宙人的過去、現在與未來，透過電話亭穿梭時空，成為彼此連線的秘密基地。
宇宙人3位團員都在八〇年代誕生，「1986」更是小玉和阿奎的出生年份。小玉幽默提到這個世代的韌性：「七年級生曾被叫做『草莓族』，但十多年過去，草莓依然完好無損！」阿奎則表示：「我好像再過了一次童年，最近因為陪小孩參觀了母校，才發現記憶中寬闊的操場，如今看來小巧許多。」
方Q回憶起無憂無慮的小學生活，「每天都過得開心！放學後一定會去球場打籃球，還可以一邊看著暗戀的女同學下課。」也自爆當時非常在意成績，段考公布分數時，輸同學2分就在座位上哭出來。
