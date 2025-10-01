自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宇宙人1220攻蛋穿梭時空 電話亭當秘密基地

宇宙人宣布再返小巨蛋舉辦 「α：回到未來1986」演唱會。（相信音樂提供）宇宙人宣布再返小巨蛋舉辦 「α：回到未來1986」演唱會。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲樂團宇宙人全新單曲《不曾寧靜的夜》上線至今引發熱烈迴響，更宣布升級2.0版本的「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會將在12月20日登場，演唱會視覺以「電話亭」象徵宇宙人的過去、現在與未來，透過電話亭穿梭時空，成為彼此連線的秘密基地。

宇宙人3位團員都在八〇年代誕生，「1986」更是小玉和阿奎的出生年份。小玉幽默提到這個世代的韌性：「七年級生曾被叫做『草莓族』，但十多年過去，草莓依然完好無損！」阿奎則表示：「我好像再過了一次童年，最近因為陪小孩參觀了母校，才發現記憶中寬闊的操場，如今看來小巧許多。」

方Q回憶起無憂無慮的小學生活，「每天都過得開心！放學後一定會去球場打籃球，還可以一邊看著暗戀的女同學下課。」也自爆當時非常在意成績，段考公布分數時，輸同學2分就在座位上哭出來。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中