娛樂 最新消息

妮可基嫚驚傳婚變 與基斯厄本分居數月

妮可基嫚（右）和結婚19年的基斯厄本昨驚傳婚變。（美聯社）妮可基嫚（右）和結婚19年的基斯厄本昨驚傳婚變。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕影后妮可基嫚與鄉村歌手丈夫基斯厄本昨驚傳婚變，恐將結束長達19年的婚姻。兩人自2006年結婚，育有17歲與14歲的女兒，婚後常以恩愛形象亮相公開場合，感情一直被外界視為模範夫妻，消息一出震驚眾人。

根據外媒《時人》報導，他們夫妻倆其實已分居數月，身邊親友早已知情。消息人士指出：「基斯厄本身邊的人都覺得離婚是無法避免的了。」據傳基斯堅持提出分居，而妮可則努力挽救婚姻，盼能維繫家庭。

兩人最後一次共同現身是在今年6月一場足球比賽。其後，妮可還曾於6月25日結婚紀念日當天，在社群平台曬出與丈夫相依的甜蜜合照，未料如今卻爆出婚姻早已觸礁。

另有知情人士透露，妮可對分居一事並不情願，仍希望修補裂痕，試圖挽回老公的心。然而，基斯目前則將重心全放在音樂事業，忙於巡演行程，並將於10月2日在美國賓州舉行演唱會，顯示雙方心境已有落差。

