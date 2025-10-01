自由電子報
娛樂 最新消息

海外五大民歌手備戰大巨蛋 秦祥林包票應援返台看秀

民歌天王天后楊芳儀（上圖左起）、徐曉菁、鄭麗絲、楊耀東（下圖左起）、許淑絹、林佳蓉開唱，吸引秦祥林（小圖）包票力挺。（資料照，中華音樂人交流協會提供）民歌天王天后楊芳儀（上圖左起）、徐曉菁、鄭麗絲、楊耀東（下圖左起）、許淑絹、林佳蓉開唱，吸引秦祥林（小圖）包票力挺。（資料照，中華音樂人交流協會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「臺北大巨蛋。民歌大團圓」11月22日登場，海外五大民歌天王天后鄭麗絲、徐曉菁、楊芳儀、林佳蓉、楊耀東總動員「回家」，釣出大咖歌迷秦祥林號召友人組「海歸應援團」，包票返台看秀。

徐曉菁、楊芳儀將再度合體唱響《秋蟬》；唱紅《何年何月再相逢》的鄭麗絲目前定居西雅圖，為了演唱會積極鍛鍊體能、減重、拉嗓練唱；而「大學城」代表林佳蓉現在是加州註冊會計師，每天快走45分鐘、彈吉他備戰，她和許淑絹優美和聲是民歌重唱組中令人期待的演出。民歌演唱會的「常客」楊耀東則將準備小提琴才藝演出。

民歌首登大巨蛋，吸引不少海外歌迷力挺，最令人驚喜的莫過於影壇巨星秦祥林，據悉，秦祥林得知演唱會消息後，立刻託人購買7張最高價位票，他透過友人表示：「民歌是我們那個年代最真摯的情感記憶，每一首歌都像是一段青春的日記。這次能回來參加，不只是聽歌，更是與過去的自己團圓。」

