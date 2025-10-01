《人物專訪》沈建宏甩桃色風波 拜師化身DJ嗨推單曲

沈建宏轉換DJ新身分，推出全新單曲《Over You》、《不能再愛了》。（記者潘少棠攝）

記者傅茗渝／專訪

沈建宏（左）拜師亞洲百大女DJ Veena學藝，師徒合作揪心情歌。（記者潘少棠攝）

曾是偶像團體AK成員的小生沈建宏，去年因捲入「桃色風波」沉寂一年多，如今以DJ身分推出全新單曲《Over You》、《不能再愛了》，這兩首歌正是他的心境縮影，「希望提醒自己，也給正在經歷低潮的人一點力量。」

沈建宏去年在市場賣雞腿從「暖男」翻紅，卻遭前女友踢爆劈腿買春重挫形象；之後又被拍到與新歡在美麗華摩天輪激情熱吻，他苦笑自己疑似遭設局，「通靈老師早就提醒過，當時不信，如今回想覺得說得準，去年真的打擊很大。」

沉澱之後，他拜師認識多年的亞洲百大女DJ Veena，《Over You》是他拜師後親自參與作詞的首支作品；《不能再愛了》則邀師父一起對唱。 Veena大讚：「他因為有舞蹈和唱歌基礎，對拍子特別敏感，我教什麼他很快就能上手，是可造之材。」

沈建宏目前每月DJ演出控制在四場以內，酬勞6千到8千元不等，甚至願意降價換曝光，「我還是新手，現在要的不是錢，是讓更多人聽見音樂。」

而昔日戰友陳奕雙喜臨門，年底當爸。沈建宏說新歌有和對方分享，不過兩人鮮少聯繫，「他求婚我有留言恭喜；恭喜他走到人生下一步。」

過去戀情空窗不超過三個月的他，現在單身已一年半，他決定談戀愛要先從朋友開始，觀察半年再做決定，看到戰友走入婚姻，他也曾思考哪一天會輪到自己。

