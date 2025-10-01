自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》沈建宏甩桃色風波 拜師化身DJ嗨推單曲

沈建宏轉換DJ新身分，推出全新單曲《Over You》、《不能再愛了》。（記者潘少棠攝）沈建宏轉換DJ新身分，推出全新單曲《Over You》、《不能再愛了》。（記者潘少棠攝）

記者傅茗渝／專訪

沈建宏（左）拜師亞洲百大女DJ Veena學藝，師徒合作揪心情歌。（記者潘少棠攝）沈建宏（左）拜師亞洲百大女DJ Veena學藝，師徒合作揪心情歌。（記者潘少棠攝）

曾是偶像團體AK成員的小生沈建宏，去年因捲入「桃色風波」沉寂一年多，如今以DJ身分推出全新單曲《Over You》、《不能再愛了》，這兩首歌正是他的心境縮影，「希望提醒自己，也給正在經歷低潮的人一點力量。」

沈建宏去年在市場賣雞腿從「暖男」翻紅，卻遭前女友踢爆劈腿買春重挫形象；之後又被拍到與新歡在美麗華摩天輪激情熱吻，他苦笑自己疑似遭設局，「通靈老師早就提醒過，當時不信，如今回想覺得說得準，去年真的打擊很大。」

沉澱之後，他拜師認識多年的亞洲百大女DJ Veena，《Over You》是他拜師後親自參與作詞的首支作品；《不能再愛了》則邀師父一起對唱。 Veena大讚：「他因為有舞蹈和唱歌基礎，對拍子特別敏感，我教什麼他很快就能上手，是可造之材。」

沈建宏目前每月DJ演出控制在四場以內，酬勞6千到8千元不等，甚至願意降價換曝光，「我還是新手，現在要的不是錢，是讓更多人聽見音樂。」

而昔日戰友陳奕雙喜臨門，年底當爸。沈建宏說新歌有和對方分享，不過兩人鮮少聯繫，「他求婚我有留言恭喜；恭喜他走到人生下一步。」

過去戀情空窗不超過三個月的他，現在單身已一年半，他決定談戀愛要先從朋友開始，觀察半年再做決定，看到戰友走入婚姻，他也曾思考哪一天會輪到自己。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中