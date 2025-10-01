自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》李翊君默默攻讀碩士 攻蛋里程倒數

李翊君終於要攻蛋開唱，完成生涯里程碑。（記者胡舜翔攝）李翊君終於要攻蛋開唱，完成生涯里程碑。（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

李翊君完成碩士學位，感謝老公及女兒全力支持。（記者胡舜翔攝）李翊君完成碩士學位，感謝老公及女兒全力支持。（記者胡舜翔攝）

傳唱天后李翊君即將完成攻蛋里程碑，工作滿檔的她一步步完成人生清單，近年更攻讀了碩士學位。她受訪坦言：「真的是瞞著大家去讀碩士班，一直不敢說出來，本來是怕沒辦法畢業。」她的語氣中滿是感謝，特別提到老公檢場與女兒香奈兒一路相挺，讓她能全力以赴，「一切盡力而為。」

論文保密 5年後再公開

李翊君當年國光藝校畢業出道，相隔40年再度回到校園，攻讀世新大學上海學院傳播管理學系碩專班。

李翊君這兩年多，主要在週末回到校園上課，起初刻意保持低調，連上課都戴著口罩，意外引起了教授注意。

她笑說：「每個週末都要到學校上課，加上有時候又有演出活動，真的快整慘自己。」至於最後論文的內容，她則保留神秘感，「我想要先保密，5年後再來公開。」

唱紅《苦海女神龍》、《雨蝶》、《風中的承諾》等無數經典歌曲的李翊君，今年在歌迷殷切期盼下終於決定攻蛋。她說：「我是很理性的人，本來就是準備好了，就等一切水到渠成。」

放閃老公不斷關心鼓勵

不過老公檢場得知她要在小巨蛋開唱，只擔心她太過勞累，尤其想到多年前她曾受傷的經歷，不忘叮囑她要注意安全。

李翊君當時受傷嚇壞老公，「本來以為是不小心拐到腳，結果嚴重到打了半個月的石膏，甚至還得靠助行器走路。」她坦言：「我現在還是會很害怕，不能過度跳躍或墊腳，可是基本的運動是沒有問題。」

至於老公近來有沒有特別給予鼓勵，她難得放閃稱：「檢哥是很NICE的人，平時不會多表達，但是還是有給我不斷的關心。」

李翊君10月4日在小巨蛋舉辦「翊起聽見愛」演唱會，只可惜粉絲無緣看到夫妻倆在小巨蛋合體，她不忘吐槽，「檢哥真的無法唱歌，他可以當親朋好友的招待，但是要上台真的不合適啦。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中