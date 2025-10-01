《人物專訪》李翊君默默攻讀碩士 攻蛋里程倒數

李翊君終於要攻蛋開唱，完成生涯里程碑。（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

李翊君完成碩士學位，感謝老公及女兒全力支持。（記者胡舜翔攝）

傳唱天后李翊君即將完成攻蛋里程碑，工作滿檔的她一步步完成人生清單，近年更攻讀了碩士學位。她受訪坦言：「真的是瞞著大家去讀碩士班，一直不敢說出來，本來是怕沒辦法畢業。」她的語氣中滿是感謝，特別提到老公檢場與女兒香奈兒一路相挺，讓她能全力以赴，「一切盡力而為。」

論文保密 5年後再公開

李翊君當年國光藝校畢業出道，相隔40年再度回到校園，攻讀世新大學上海學院傳播管理學系碩專班。

李翊君這兩年多，主要在週末回到校園上課，起初刻意保持低調，連上課都戴著口罩，意外引起了教授注意。

她笑說：「每個週末都要到學校上課，加上有時候又有演出活動，真的快整慘自己。」至於最後論文的內容，她則保留神秘感，「我想要先保密，5年後再來公開。」

唱紅《苦海女神龍》、《雨蝶》、《風中的承諾》等無數經典歌曲的李翊君，今年在歌迷殷切期盼下終於決定攻蛋。她說：「我是很理性的人，本來就是準備好了，就等一切水到渠成。」

放閃老公不斷關心鼓勵

不過老公檢場得知她要在小巨蛋開唱，只擔心她太過勞累，尤其想到多年前她曾受傷的經歷，不忘叮囑她要注意安全。

李翊君當時受傷嚇壞老公，「本來以為是不小心拐到腳，結果嚴重到打了半個月的石膏，甚至還得靠助行器走路。」她坦言：「我現在還是會很害怕，不能過度跳躍或墊腳，可是基本的運動是沒有問題。」

至於老公近來有沒有特別給予鼓勵，她難得放閃稱：「檢哥是很NICE的人，平時不會多表達，但是還是有給我不斷的關心。」

李翊君10月4日在小巨蛋舉辦「翊起聽見愛」演唱會，只可惜粉絲無緣看到夫妻倆在小巨蛋合體，她不忘吐槽，「檢哥真的無法唱歌，他可以當親朋好友的招待，但是要上台真的不合適啦。」

