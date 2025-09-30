張信哲賭城開唱遇怪風 驚見鍋碗瓢盆飛上天

張信哲「未來式Our Story」海外巡演起跑。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲於美國時間9月27日在拉斯維加斯MGM Garden Arena啟動「未來式Our Story」世界巡迴演唱會海外首站，以經典曲《信仰》開場，並感性說：「很開心來到『未來式Our Story』海外巡演的第一站，希望今天起可以把這個好運一站一站的傳遞下去！」

張信哲說，一來到拉斯維加斯就遇到罕見大雨和怪風，「還看到鍋碗瓢盆在天上飛，差點以為遇到龍捲風。」他幽默感嘆：「還好我們海外首站還是辦成了，音樂讓我們相遇在一起。」全場報以熱烈歡呼。

請繼續往下閱讀...

他指著自己的造型笑說：「因為來到海外，造型師很用心，打造了一個騎士造型的斗篷，你們說帥不帥？」在台上快速變裝，脫下斗篷瞬間，全場尖叫聲破表；演唱會歌單共23首新歌、金曲交織，不但全場跟唱，更是淚點滿滿，唱到《我是真的愛你》時，張信哲情緒小失控，全場也陪著掉淚。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法