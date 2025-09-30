孫德榮辦法會超渡愛徒 誓言跨海替于朦朧申冤

孫德榮（中）在新莊地藏庵為于朦朧舉行超渡法會，盼安撫愛徒在天之靈。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星于朦朧11日墜樓過世，疑雲至今未解。他的恩師、資深經紀人孫德榮昨下午哀戚現身新莊地藏庵，為他舉辦超渡法會，誓言要跨海替于朦朧申冤。

中國男星于朦朧驟然離世，外界質疑死因不單純。（翻攝自微博）

孫德榮找來殯葬專家小冬瓜協辦法會，受訪時更曝光一段9年前的錄音，于朦朧當時軟聲喊他「爸爸」、報告腳傷近況，「謝謝爸爸，沒事我這個養一些天就好。」一席話讓他再次哽咽，義無反顧要讓愛徒後事圓滿。

請繼續往下閱讀...

孫德榮透露，于朦朧原是他訓練的8位練習生之一，後來將合約無條件歸還，才讓他有機會參加《快樂男聲》出道，如今不免自責；又指自己罹患膀胱癌多年未曾熟睡，卻在于朦朧託夢當晚睡了五小時且記憶清晰，認為于朦朧希望他幫忙處理後事，「尤其若如外界所說他是被害，那我更應該把魂魄收回來，讓他好好到西方極樂。」

他原計畫親赴北京討回公道，但親友和圈內同業一致勸阻，擔心他人身安危，「到了北京就是別人的地盤，事情就難講。」最終選擇先在台灣完成能做的事。被問有無證據，他坦言並無實質物證，只盼藉儀式安撫亡靈，持續追查真相。

此外，他宣布法會中粉絲帶來的供品將全數捐給孤兒院，讓于朦朧的愛延續下去。

