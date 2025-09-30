自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫德榮辦法會超渡愛徒 誓言跨海替于朦朧申冤

孫德榮（中）在新莊地藏庵為于朦朧舉行超渡法會，盼安撫愛徒在天之靈。（記者傅茗渝攝）孫德榮（中）在新莊地藏庵為于朦朧舉行超渡法會，盼安撫愛徒在天之靈。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星于朦朧11日墜樓過世，疑雲至今未解。他的恩師、資深經紀人孫德榮昨下午哀戚現身新莊地藏庵，為他舉辦超渡法會，誓言要跨海替于朦朧申冤。

中國男星于朦朧驟然離世，外界質疑死因不單純。（翻攝自微博）中國男星于朦朧驟然離世，外界質疑死因不單純。（翻攝自微博）

孫德榮找來殯葬專家小冬瓜協辦法會，受訪時更曝光一段9年前的錄音，于朦朧當時軟聲喊他「爸爸」、報告腳傷近況，「謝謝爸爸，沒事我這個養一些天就好。」一席話讓他再次哽咽，義無反顧要讓愛徒後事圓滿。

孫德榮透露，于朦朧原是他訓練的8位練習生之一，後來將合約無條件歸還，才讓他有機會參加《快樂男聲》出道，如今不免自責；又指自己罹患膀胱癌多年未曾熟睡，卻在于朦朧託夢當晚睡了五小時且記憶清晰，認為于朦朧希望他幫忙處理後事，「尤其若如外界所說他是被害，那我更應該把魂魄收回來，讓他好好到西方極樂。」

他原計畫親赴北京討回公道，但親友和圈內同業一致勸阻，擔心他人身安危，「到了北京就是別人的地盤，事情就難講。」最終選擇先在台灣完成能做的事。被問有無證據，他坦言並無實質物證，只盼藉儀式安撫亡靈，持續追查真相。

此外，他宣布法會中粉絲帶來的供品將全數捐給孤兒院，讓于朦朧的愛延續下去。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中