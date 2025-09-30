自由電子報
娛樂 最新消息

許光漢帥氣回歸 JJ現身開金嗓

許光漢（左）、袁澧林昨現身信義威秀，開心揮手向大家打招呼，吸引千人朝聖。（記者王文麟攝）許光漢（左）、袁澧林昨現身信義威秀，開心揮手向大家打招呼，吸引千人朝聖。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕許光漢、袁澧林主演的電影《他年她日》結束亞洲巡迴後，昨在台北信義威秀舉行星光首映，現場吸引破千人朝聖，獻唱主題曲《瞬間的瞬間》的「JJ」林俊傑更驚喜現身，氣氛熱烈。監製張艾嘉則宣布捐出昨天15場包場收入給世界展望會，幫助花蓮光復鄉修復及重建，「電影只是電影，老百姓的生活更重要。」

導演龔兆平（左起）、許光漢、張艾嘉、林俊傑、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤昨出席《他年她日》星光首映，受到熱烈歡迎。（記者王文麟攝）導演龔兆平（左起）、許光漢、張艾嘉、林俊傑、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤昨出席《他年她日》星光首映，受到熱烈歡迎。（記者王文麟攝）

林俊傑在今年7月宣布心臟出狀況，昨久違露面，透露自己是科幻、奇幻及浪漫控，與《他年她日》不謀而合，因此決定要好好在音樂中發揮。由於林俊傑與張艾嘉兒子王令塵是好朋友，張艾嘉笑說：「JJ前陣子很忙，利用我兒子的關係硬把他找到。」聽到林俊傑的歌聲，張艾嘉滿意的直呼「謝謝」。

接連赴韓國、越南、新加坡及香港等地宣傳，許光漢開心回到台北，這一趟收穫滿滿，尤其是在越南有數百人在凌晨為他接機，許光漢直呼意料之外，還以為後面有韓團偶像要來。至於有粉絲打扮成新娘求婚，許光漢笑說看到白紗出現在影廳，一度嚇一跳，定睛看才知道是粉絲的精心打扮，笑說大家真的是大費周章。

在片中飾演許光漢弟弟的陳澤耀，昨笑說「開工第一天，差點讓整部電影拍不成」，因為他騎車載著許光漢，卻害許光漢踩空差點臉部朝下，相當危險。兩人因飾演兄弟培養出好感情，雖然拍攝時間很趕，不過有機會就會一起去打籃球，還有國中生認出許光漢說：「你是許光漢！？」許光漢笑說弟弟很可愛，不過都是他們贏球，「畢竟身高有差，被激到也不能輸！」

《他年她日》10月3日在台上映。

點圖放大body

