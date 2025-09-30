大牙離婚後上演姐弟戀 被虧像母子喊只差1歲

大牙（左）在《百味人生》與陳謙文有感情糾葛。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕大牙在三立八點檔《百味人生》與陳謙文上演姐弟戀，戲裡愛得義無反顧，戲外她簽字離婚2個月，坦言對感情隨緣，笑說：「沒有封死自己，我還特地去求紅線，希望快點有桃花。」

大牙重返八點檔，直呼這次同時和兩個男人談戀愛「真的很爽！」雖然角色為愛拚命，但她澄清現實完全不同：「我本人不是這種人，但演過的角色幾乎都是為愛不顧一切。」

請繼續往下閱讀...

陳謙文戲裡和大牙、林萱瑜陷入三角糾葛，他表示角色與以往不同，「以前多演好人，這次比較激進，甚至帶點小反派。我還想挑戰更壞的角色，因為演反派真的很好玩。」大牙馬上吐槽：「他早就演過超壞反派啦！2019年《天之驕子》裡壞到不行，我演的美娟還被他利用、害到失身。」陳謙文笑回：「我們有革命情感，還一起拍過床戲和泡溫泉。」兩人默契逗笑全場。

至於劇中的姐弟戀引發討論，陳謙文直言：「年齡不是問題，相處才是重點。」大牙則笑著補充，網友竟說他們像母子，「他其實只小我一歲耶！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法