（廣播金鐘60） 韓森嘻哈致敬 尋人啟事獻唱金曲 旺福轉動未來

ICRT資深DJ林哲修與吳怡霈攜手主持第60屆廣播金鐘獎。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆廣播金鐘獎將於11日在台北流行音樂中心登場，由ICRT資深DJ林哲修攜手吳怡霈共同主持。今年典禮表演大有來頭，三大跨世代單元率先曝光，預告將掀起話題。

嘻哈歌手韓森將與廣播金鐘獎主持人合體饒舌演出，向廣播60年精彩內容致敬。（三立提供）尋人啟事將在廣播金鐘60演唱各年代熱門點播金曲。（星恆娛樂提供）

開場「穿越60年的聲音旅行」由兩位主持人攜手嘻哈歌手韓森，用幽默饒舌串連各年代經典廣播節目，帶觀眾重溫廣播60年的聲音記憶；緊接著「電台熱門點播歌曲」邀來「尋人啟事」挑戰A Cappella，從小虎隊《青蘋果樂園》一路唱到茄子蛋《愛情你比我想的閣較偉大》，帶來跨世代點播金曲。

人氣樂團『旺福』將搭配各電台DJ與兒童節目新生代主持人，共同演出「轉動，未來」，象徵廣播精神傳承。（三立提供）

壓軸「轉動，未來」由人氣樂團旺福搭配去年廣播金鐘兒童節目獎《出發吧！鱻魚練習生》的軒宇、姵妤，以及14位電台DJ同台共演，象徵「聲聲不息」與無限希望，為典禮演出畫下句點。

