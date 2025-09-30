自由電子報
娛樂 最新消息

《暴君的廚師》重逢之吻甜爆了 收視率飆17.1％

潤娥（左）、李彩玟在《暴君的廚師》最終集於現代相遇，上演「重逢之吻」。（翻攝自Netflix）潤娥（左）、李彩玟在《暴君的廚師》最終集於現代相遇，上演「重逢之吻」。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥和李彩玟主演韓劇《暴君的廚師》前晚寫下幸福結局，兩人克服重重危機於現代相遇，上演「重逢之吻」，更在同一屋簷下共進早餐，讓戲迷直呼「甜到蛀牙」，收視自首集4.8%到最終集衝到17.1%，創全劇新高。

潤娥開心感謝觀眾和工作人員無條件支持。（翻攝自X）潤娥開心感謝觀眾和工作人員無條件支持。（翻攝自X）

潤娥飾演大廚「延志永」不僅牢牢收服暴君的心，也感動戲迷，她說每場戲都傾盡全力演出，「為劇集準備的東西很多，責任感重大，相信戲劇會長久的留在我心中。」透露拍攝的8個月以來，觀眾和全體工作人員都給予莫大力量。

李彩玟飾演「暴君」後人氣三級跳，瘋狂圈粉。（翻攝自IG）李彩玟飾演「暴君」後人氣三級跳，瘋狂圈粉。（翻攝自IG）

李彩玟接替朴成焄飾演暴君，首次挑戰古裝劇的他原先不被看好，隨著劇集熱度升高，韓媒形容他有著堅定眼神和沉穩語調，封他是「浪漫喜劇界的寶藏男孩」。李彩玟昨在IG曬出多張花絮照，表示最近比任何時候都要幸福，「這份感動一直縈繞心頭，成為我前進的巨大動力」。

點圖放大header
點圖放大body

