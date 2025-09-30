尹產賀被求婚 帥氣下跪讓台粉瘋了

尹產賀昨天在台北國際會議中心開唱，對著粉絲比出大大的讚。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團ASTRO老么尹產賀昨天在台北國際會議中心開唱，吸引千人朝聖，台下有AROHA（粉絲名）舉著「ㄍㄟˋ婚」（台語結婚）的應援牌求婚，尹產賀見狀笑說：「我再想想。」笑翻全場粉絲。

尹產賀昨以《Dive》、《BLEEDING》開場，暌違6年來台開唱，他詢問粉絲：「我有沒有變了很多啊？」粉絲大讚變得更帥，尹產賀又問：「大家每天都有想我嗎？」AROHA邊點頭邊歡呼，尹產賀不相信，用中文質疑：「說謊！」逗笑粉絲。

他小秀中文，「你叫什麼」、「我是尹產賀」及「一共多少錢」，並問大家有沒有推薦的中文，沒想到台下粉絲拿出應援牌，上面寫著「ㄍㄟˋ婚」。尹產賀疑惑的說：「什麼是ㄍㄟˋ婚？」聽懂之後，他當場下跪做出求婚的姿勢，讓全場陷入瘋狂。他強調如果有機會會好好學中文，至少能夠與粉絲溝通，請大家敬請期待。

