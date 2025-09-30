周興哲封肉看狀況 脫衣免報備有但書 期待陪女兒去公園玩

周興哲10天唱完6場演唱會，結束後最期待陪女兒去公園玩。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲上週返場台北小巨蛋，舉辦3場「Odyssey旅程」演唱會，包括香港站在內，他10天共唱了6場，打破自己的紀錄，慶功時直呼這個數字已經超越了原本的夢想，唱完後最想做的事情，就是要好好陪老婆與小孩，透露女兒非常想他，「我很期待陪我女兒去公園玩。」

首場他因喉嚨發炎，緊急打了營養針治療，他透露應該是被細菌感染，自嘲有一點「衰」，加上鋼琴也出了問題，不過他認為這就是Live演出最奇妙之處，遇到什麼問題就立刻解決，也沒有想過要延期，「還是可以唱，第一天的狀況比我想像的好很多。」感謝粉絲看完後留言支持，「有被安慰到」，老婆也為他打氣。

他在香港場脫衣裸身，不過卻掀起兩派歌迷論戰，有人樂見他秀身材，有人則認為他「幹嘛脫」，他坦承看到評論後有些在意。

這次小巨蛋演出，周興哲僅露粗壯手臂，往後是否要「封肉」？他解釋：「我也不會說再也不脫衣服，等狀態更好一點再脫。」脫之前要跟老婆報備嗎？他搞笑說：「不用，但要做伏地挺身充血，比唱歌更累。」也說老婆很喜歡這樣的氛圍。

