Energy風光抱雙獎 《星期五晚上》嗨爆新加坡音樂盛典

Energy赴新加坡領取年度歌手和年度金曲大獎。（新傳媒YES 933提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy在新加坡超有人氣，前晚出席在新加坡室內體育館所舉辦的「YES 933潮流音樂盛典2025」，除了獲得年度歌手，並以《星期五晚上》獲得年度金曲，表現最風光，典禮上獻唱這首得獎歌曲，氣氛更是嗨爆。

這次Energy赴新加坡前發生小插曲，團長牛奶到機場才發現護照帶錯了，拿成兒子的護照出門，緊急改班機比團員晚飛抵新加坡，也因此錯過彩排，被團員糗爆。坤達跟阿弟抽空造訪林俊傑開設的咖啡廳，Toro重溫在新加坡飯店游泳的回憶：「印象中上次來新加坡游泳是拍戲，還記得那檔戲有很多泳裝美女！」



五堅情賴晏駒（左起）、邱鋒澤、黃偉晉代表出席領獎。（新傳媒YES 933提供）

除了Energy，同樣獲得年度歌手的還包括畢書盡、陳勢安、五堅情、林宥嘉、周興哲、李榮浩、A-Lin、張哲瀚、文慧如等人，其中五堅情由邱鋒澤、黃偉晉、「小賴」賴晏駒代表出席領獎，3人除了各自獨唱，也以兩兩組合獻唱《邊緣人格》及《潛台詞》等歌曲。邱鋒澤盡地主之誼帶兩位團員逛遍新加坡好吃好玩的地方，談到：「每次來都要吃肉骨茶，這次打算帶他們挑戰印度煎餅。」

陳勢安演唱招牌曲《天后》引來全場大合唱，宛如大型KTV，另透露將推出首支台語單曲《無你的將來》。畢書盡和師妹安吉合唱《我比從前想你了》，另談到女兒最近迷上《Kpop 獵魔女團》的原聲帶歌曲《Golden》，笑說擔心自己在女兒心中的偶像地位會動搖。

