自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Energy風光抱雙獎 《星期五晚上》嗨爆新加坡音樂盛典

Energy赴新加坡領取年度歌手和年度金曲大獎。（新傳媒YES 933提供）Energy赴新加坡領取年度歌手和年度金曲大獎。（新傳媒YES 933提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy在新加坡超有人氣，前晚出席在新加坡室內體育館所舉辦的「YES 933潮流音樂盛典2025」，除了獲得年度歌手，並以《星期五晚上》獲得年度金曲，表現最風光，典禮上獻唱這首得獎歌曲，氣氛更是嗨爆。

這次Energy赴新加坡前發生小插曲，團長牛奶到機場才發現護照帶錯了，拿成兒子的護照出門，緊急改班機比團員晚飛抵新加坡，也因此錯過彩排，被團員糗爆。坤達跟阿弟抽空造訪林俊傑開設的咖啡廳，Toro重溫在新加坡飯店游泳的回憶：「印象中上次來新加坡游泳是拍戲，還記得那檔戲有很多泳裝美女！」

五堅情賴晏駒（左起）、邱鋒澤、黃偉晉代表出席領獎。（新傳媒YES 933提供）五堅情賴晏駒（左起）、邱鋒澤、黃偉晉代表出席領獎。（新傳媒YES 933提供）

除了Energy，同樣獲得年度歌手的還包括畢書盡、陳勢安、五堅情、林宥嘉、周興哲、李榮浩、A-Lin、張哲瀚、文慧如等人，其中五堅情由邱鋒澤、黃偉晉、「小賴」賴晏駒代表出席領獎，3人除了各自獨唱，也以兩兩組合獻唱《邊緣人格》及《潛台詞》等歌曲。邱鋒澤盡地主之誼帶兩位團員逛遍新加坡好吃好玩的地方，談到：「每次來都要吃肉骨茶，這次打算帶他們挑戰印度煎餅。」

陳勢安演唱招牌曲《天后》引來全場大合唱，宛如大型KTV，另透露將推出首支台語單曲《無你的將來》。畢書盡和師妹安吉合唱《我比從前想你了》，另談到女兒最近迷上《Kpop 獵魔女團》的原聲帶歌曲《Golden》，笑說擔心自己在女兒心中的偶像地位會動搖。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中